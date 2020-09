Pour terminer notre grande exposition sur les premières cartes Ampere de fabrication maison, nous allons observer ce qui se fait chez GIGABYTE. Le fabricant a - à l'instar de ses confrères - opté pour un changement du design de ses cartes graphiques, ce qui plaira ou sera détestable selon les goûts de chacun. Par contre, un point reste surprenant, mais le constructeur n'a pas encore donné d'annonce officielle complète sur ses cartes AORUS, qui représentent pourtant le flagship de l'entreprise, les modèles AORUS Xtreme et AORUS Master n'ayant toujours pas de visuels.

Cependant, les cartes Gaming OC restent en haut du panier et sont déjà présentes sur la toile. Celles-ci évoluent et deviennent plus massives, là où sur la précédente génération ces cartes se distinguaient de leur faible hauteur et faible épaisseur. Cependant, nous retrouvons les éléments classiques : ventilation à contre sens au milieu - le fabricant utilise cette technique depuis longtemps déjà - et des dissipateurs reliés aux caloducs pour l'ensemble des composants pouvant chauffer. Mais nous retrouvons quelques nouveautés aussi, comme la ventilation traversante sur le troisième ventilateur ou le double BIOS.

Une nouvelle référence EAGLE vient s'ajouter à la famille, afin d'éviter les soucis de nommage - GIGABYTE est habitué des multiples références au même nom - afin de proposer des cartes plus abordables, mais qui reprend une grande partie de la construction des cartes GAMING OC. Les seules différences apparentes sont l'esthétique du carénage et de la plaque arrière, ainsi que la disparation du double BIOS.