Les nouvelles sorties de GPU sont toujours très attendues, mais cette fois-ci les nouvelles générations vertes, rouges ou bleus marquent probablement un grand tournant dans le monde de l'informatique. NVIDIA est le premier à ouvrir le bal des cartes graphiques de nouvelle génération, et en attendant la réponse d'AMD - et de probablement Intel - les constructeurs de cartes graphiques en profitent pour sortir leurs modèles customs assez rapidement, et ne tardent pas à annoncer leurs prouesses pour dompter la puissance annoncée pour les puces en GA102, qui est à 320 W (RTX 3080) et 350 W (RTX 3090) de base. Commençons par ASUS pour la présentation de ces cartes de nouvelle génération, avec quelques nouveautés pour le fabricant qui se repose sur 3 gammes : les ROG Strix (haut de gamme), les TUF Gaming (gamme équilibrée) et les Dual (gamme abordable). Point intéressant, mais ASUS ne suivra pas le design de NVIDIA pour les broches d'alimentation, et reste sur un double/triple connecteur 8 pins pour les cartes Ampere.

Fleuron du fabricant, la gamme ROG Strix amène pas mal de changements comparé aux versions précédentes. Le design est plus massif, avec un carénage proche de celui des TUF Gaming, qui est plus fermé. La carte est épaisse et nous retrouvons la même construction qu'importe le GPU, donc pas de différences visibles entre les modèles RTX 3070, 3080 et 3090. Nous pouvons aussi voir que le fabricant évolue sur le refroidissement et utilisa un principe similaire à GIGABYTE au niveau des ventilateurs : celui du milieu tourne dans le sens inverse des deux autres. L'objectif est de réduire les perturbations dans les flux d'air et de mieux évacuer l'air chaud de la carte. Autre point, les ventilateurs extérieurs sont à 11 pales, pendant que celui du milieu est à 13 pales. Nous sommes donc sur de bonnes évolutions de ce côté-ci.

La gamme TUF Gaming n'intègrera par contre que des modèles RTX 3090 et 3080 dans un premier temps. Nous retrouvons un aspect visuel déjà vu chez le fabricant, mais la ventilation dispose du même mécanisme de triples moulins en opposition. Par contre, l'ensemble s'arrête à 9 pales pour les ventilateurs, et le radiateur est nettement moins épais. Mais cela devrait suffire tout de même à gérer les GA102 qui seront installés sur ces cartes, vu la longueur et les caloducs utilisés. Il est probable que ces cartes seront aussi plus faciles à mettre au sein des configurations plus serrées.

Enfin, la gamme Dual ne sera représentée que par la RTX 3070 pour cette famille de GPU, possiblement du fait que la consommation des RTX 3080 et RTX 3090 rende difficile d'en faire des cartes à bas coût, cette orientation étant assurée par les TUF Gaming pour ces GPU. Nous retrouvons une ventilation de "seulement" deux moulins de 11 pales, permettant tout de même d'assurer un souffle d'air correct. Sa taille est plus réduite, tout comme celle du radiateur, mais cela sera suffisant pour la puce RTX 3070 et lui permettra d'être utilisable dans toutes les configurations.