Des sangliers dans un lycée, Kimpembe forfait, et le NUC 15 Performance lancé

En début d’année, Asus avait étrenné l’édition 2025 de son ROG NUC. Lors du Computex, la marque a officialisé la mouture Performance de cette machine. Pour couvrir cette annonce en conservant l’angle de la précédente, deux choix s’offraient à nous. Le premier consistait, à notre tour, à entrer en mode performance pour pousser le vice de la phrase unique sur l’entièreté du papier. Vous l’avez constaté, c’est déjà râpé ; très peu d’heures de sommeil sur énormément d’années d’alcoolisme ont rapidement noyé nos velléités. L’autre option, pour laquelle avoir une matière grise rabougrie ne constitue aucun frein, était de simplement reparler football et sangliers. Le choix était donc vite fait.

Pour le premier sujet, oublions Neymar. Fort de ses 101 millions d’euros amassés rien qu’en 2024, nous supposons qu’il coule des jours heureux loin des terrains. Surtout, l’actu brûlante du moment côté ballon rond est bien sûr la finale PSG-Inter qui se profile. Une confrontation pour laquelle même Zidane espère voir les Parisiens sortir victorieux.

En revanche, l’absence confirmée de Presnel Kimpembe, victime d’un « œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit » (selon Sports.fr) résultant de la chute du défenseur se prenant les pieds dans un tapis, est, pour certains, un signe que tous les Marseillais de cœur n’espèrent pas la même issue. L’autre information, que nous aurions, pour le coup, aimé passer sous le tapis tellement elle est scandaleuse, est qu’Anne Hidalgo, « en froid avec les dirigeants du club parisien, ne sera pas présente dans les tribunes de l’Allianz Arena pour assister à la rencontre entre l’Inter Milan et le PSG ».

Sans transition, parlons cochon.

Si l’issue fut heureuse pour Rillette, celle de la famille sanglier — monoparentale, puisque composée d’une « mère sanglier et de ses marcassins » — qui s’est aventurée hier dans un lycée de Pont-l’Abbé s’annonce plus sordide.

L'image de couverture de la pétition ; nous ne pouvons affirmer que ce sont LES sangliers.

En effet, pendant que, en supposant que vous n’ayez pas de mal à joindre les deux bouts, vous profiterez du pont de l’Ascension pour descendre ou monter à Menton, d’héroïques chasseurs procéderont à l’abattage des animaux.

Les élèves de l’établissement, apparemment sensibles au sort de ces suidés qui, au fond, ne sont vraisemblablement venus là que pour étudier, ont toutefois lancé une pétition pour tenter de les sauver. Tant pis pour les quelques 841 726 autres sangliers tués, pardon, prélevés, lors de la saison de chasse 2023 / 2024.

Allez PSG ?

Ça y est, pour ceux qui sont encore là, nous pouvons enfin en venir à notre sujet. Pour vous dire que le NUC 15 Performance est essentiellement le même ordinateur que l'Asus ROG NUC (2025).

Toujours présents ? Bon, d’accord.

Tout d'abord, la configuration du ROG NUC Performance tient toujours dans un boîtier de 3 litres, mais fait fi des effets lumineux RGB (renoncement qui ravira le ragoteur Champion du monde embusqué ; Zizou, is that you ?!). Ensuite, elle prend également en charge les cartes graphiques GeForce Blackwell mobiles, mais seulement les RTX 5060 et RTX 5070, alors que le modèle original propose jusqu’à la RTX 5080 (pour le CPU, c'est un Core Ultra 9 275-HX ou un Core Ultra 7 255-HX). Troisièmement, alors que le ROG NUC non-Performance est livré entièrement configuré avec de la mémoire, du stockage et un système d'exploitation, la version Performance est disponible en barebone.

En résumé, voici les choix qui s’offrent à vous ces jours : acheter ce NUC si vous êtes fan de machines compactes ; allumer votre télévision samedi ou filer au bar pour crier « allez PSG » ; signer la pétition pour soutenir l'accès des sangliers à la scolarité.