Après l'annonce des cartes graphiques provenant de chez ASUS, nous allons observer ce qui se fait chez la concurrence, qui s'est tout autant empressée d'afficher ses cartes maison pour accueillir les premiers modèles de GPU Ampere pour le grand public. Nous allons donc nous orienter vers MSI, qui a décliné cette génération en deux gammes de cartes : les modèles Gaming et les modèles Ventus. À l'instar de chez ASUS, le connecteur 12 pins n'est pas présent, nous retrouverons donc 2 à 3 connecteurs 8 pins selon les modèles de carte.

La famille Gaming se compose de deux modèles par GPU - une version X et non X - dont la différence est probablement uniquement de l'ordre des fréquences employées, comme sur les générations passées. Ce point n'est pas forcément intéressant sur le papier avec le NVIDIA GPU Boost, mais il n'est pas improbable que le fabricant fasse le tri dans la silicon lottery pour sélectionner les GPU qui tiennent le mieux l'OC. L'ensemble des cartes est en triple ventilation et le RGB intégré est moins flamboyant que par le passé.

Sur les performances, le refroidissement semble massif et renforcé par des renforts afin d'éviter les torsions du PCB sous la pression. La backplate de la RTX 3090 intègre des caloducs qui permettront de gérer le refroidissement des puces mémoire, et sur les autres modèles, elle est recouverte d'une couche de graphène afin d'améliorer la dissipation thermique au dos de la carte. Cette technique commence à devenir de plus en plus courante, ce qui peut amener à de meilleurs refroidissements dans les années à venir.

La seconde famille est composée de cartes Ventus, avec le même dédoublement OC que les Gaming, et dispose aussi de modèles à deux ventilateurs pour la RTX 3070. Probablement que les fréquences seront abaissées ici, car même les RTX 3090 seront équipées de seulement 2 connecteurs 8 pins. Tout comme les Gaming, la backplate est améliorée soit avec un caloduc pour les RTX 3090, soit avec un traitement au graphène pour les RTX 3080 et RTX 3070, sauf pour la version à double ventilateur. Dans l'ensemble, la construction semble solide, avec un radiateur un peu plus light et la disparition du RGB.