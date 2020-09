Si on fait un peu le point avant de se lancer, les cours de la DDR4 et de la DDR3 avaient tendance à baisser, mais de peu chaque mois, et ce depuis le mois de mai 2020. On s'en est rendu compte au niveau des tarifs en boutiques, on reste sur 2x8 Go de DDR4 3200 autour des 80€, on peut bien entendu trouver mieux de manière sporadique, mais ça ne reflète pas les cours officiels. Nos Bons Plans sont l'excellent reflet de ce phénomène de stagnation.

Si les analystes prédisent une chute continue de la mémoire sur le mois de septembre, on pense que cela se verra dans quelques semaines, mais guère avant. Voici le relevé DRAMExchange des cours, un classique !

Eh bien lorsqu'on parlait de stagnation dans les prix, on n'était pas si loin que cela de la réalité. À vrai dire, seule la vieille DDR3 arrive même à inverser la tendance pour voir son prix augmenter, même si ça reste sans impact dans le commerce. Premièrement, la demande n'est pas forte sur cette vieille mémoire lâchée par les plateformes modernes depuis des années, et du coup cela compense la hausse des prix de la puce. La DDR4 est à une période délicate, mais a encore de beaux jours devant elle, il reste encore une génération AMD à en tirer parti avant de basculer sur la DDR5 avec Zen 4, et l'après Rocket Lake chez Intel basculera également, à l'horizon 2022. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, augmenter votre quantité tant que ça vaut le coup, ou rester sur ce que vous avez en patientant une paire d'années ?