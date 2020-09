La tournée des fabricants de cartes graphiques pour NVIDIA n'est pas terminée encore, tant le marché de ce côté est blindé entre les grandes marques bien connues en Europe et les fabricants plus modestes qui proposent eux aussi des modèles intéressants. Et parmi eux se trouve PNY, partenaire depuis des années des verts, qui sort ses cartes Ampere au design qui rappelle ce qui se faisait chez les autres fabricants avant, puisqu'ici nous avons le droit à un débordement de références RGB.

Un point étonnant, PNY a appelé toutes ses cartes gaming EPIC X XLR8, qu'importe le design de celles-ci. Nous retrouvons donc des modèles à 3 moulins, dont une qui rappelle ce qui se faisait déjà avec ses ventilateurs aux pales transparentes. Difficile de pouvoir le dire à vue d'œil, mais il semblerait que les radiateurs sont similaires cependant, et les fréquences données ne bougent pas aussi d'un modèle à l'autre.

Ces cartes XLR8 seront les premières à intégrer l'environnement logiciel VelocityX, un point sur lequel nous avions tiqué lors du test du modèle RTX 2070. Il semblerait donc que PNY passe à une étape supérieure et commence à proposer des produits qui pourraient petit à petit se rapprocher des constructions des concurrents.

Afin de combler ceux qui recherchent une carte fonctionnelle et de taille plus mesurée, le fabricant propose aussi un petit modèle à double ventilateur pour la RTX 3070, sa puissance plus modérée permettant de fournir des cartes au refroidissement miniaturisé. Il s'agira donc d'une carte abordable et qui cherchera surtout à toucher le marché des bourses un peu plus légères ou de ceux qui n'aiment absolument pas le RGB.