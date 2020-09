Continuons sur notre belle lancée, avec une bonne moitié du chemin de passée déjà pour la présentation des modèles customs de cartes Ampere. Et cette fois-ci nous retrouverons un air de déjà vu en nous orientant vers Gainward - société appartenant à Palit - qui ne sortira qu'un seul modèle par GPU prévu, les cartes Phoenix. Et si vous avez lu notre billet sur PNY, vous y trouverez quelques ressemblances avec certaines XLR8.

En effet, les RTX 30x0 Phoenix sont des modèles customs travaillés et il est probable que PNY a travaillé avec Palit pour sortir des modèles plus élaborés que les XLR8 classiques. C'est aussi un moyen d'obtenir plus d'information de ces cartes de chez Gainward, au-delà des fréquences ou autres chiffres peu intéressants, puisque le fabricant nous gratine de photos de meilleure qualité que de simples rendus en 3D.

La carte utilise un principe qui semble se démocratiser sur cette génération Ampere, avec un troisième ventilateur avec un flux d'air traversant pour mieux dissiper les Watts en grand nombre de ces nouvelles cartes. Ce seront aussi les seules informations disponibles chez le fabricant, qui reste très léger en texte et autre discours marketing. Il faudra surveiller le site officiel dans les jours à venir donc, car il est probable qu'à l'approche de la sortie officielle de la RTX 3080, celui-ci s'étale un peu plus sur ses cartes graphiques.