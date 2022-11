AD103 : AdA toujours aussi performante ?

Il y a un peu plus d'un mois, Nvidia lançait sa nouvelle génération RTX 40 en introduisant sur le marché la monstrueuse GeForce RTX 4090. Cette dernière a apporté avec elle un gain générationnel de haut niveau, tant au niveau des performances que de l'efficacité énergétique, et ce malgré une consommation très élevée dans l'absolu. Au-delà des défauts d'adaptateurs, difficilement excusable à ce niveau de prix, c'est bien ce dernier qui est problématique. En effet, l'association d'un tarif particulièrement élevé en $ HT et d'un affaiblissement de l'Euro, conduit à un MSRP de 1949 € TTC en France. Autant dire que peu de personnes veulent et peuvent se permettre d'investir une telle somme dans une carte graphique, excédant le coût global de nombreuses configurations complètes. Nvidia décline donc son architecture avec une version moins élitiste, la RTX 4080, intronisant le GPU AD103, nettement plus petit qu'AD102 de la RTX 4090. Ne vous attendez pas pour autant à des tarifs que l'on pourrait qualifier d'accessibles, puisque le prix officiel conseillé en France est de 1469 €. Que peut-on attendre d'une carte à ce tarif ? Réponse dans ce dossier.

• Prix en boutiques :