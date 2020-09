Après la présentation d'ASUS et de MSI pour les cartes Ampere, tournons-nous cette fois du côté de Hong-Kong avec Inno3D, qui annonce aussi ses cartes RTX de seconde génération. Bien que le fabricant soit connu pour ses versions watercooled pour ses cartes graphiques, le fabricant se contente pour l'instant que de montrer des modèles à air, mais quelques surprises sont tout de même disponibles.

La gamme iCHILL contient deux modèles de cartes graphiques, les X3 et X4. Elles sont toutes les deux basées sur un système similaire mêlant RGB sur les tranches, triple ventilation asymétrique et, à l'instar de NVIDIA, une partie du radiateur qui est entièrement traversant. La particularité de la version X4 réside dans l'utilisation d'un petit ventilateur de 45 mm sur la tranche de la carte graphique pour mieux refroidir les MOSFET. Il ne restera plus qu'à espérer que celui-ci ne soit pas trop bruyant, les petits ventilateurs étant souvent très audibles à cause de leur haute vitesse.

Dans l'ensemble, les iCHILL X3 et X4 disposent d'un nombre élevé de caloducs et d'une surface de refroidissement plus élaborée, et la backplate fait office de refroidisseur passif. Les cartes disposeront aussi d'un renfort - comme chez ASUS et MSI - afin de garantir le bon maintien du PCB et de la carte elle-même, le poids de ces monstres étant conséquent.

La carte RTX 3090 Gaming X3 est une alternative moins ambitieuse et plus abordable pour gérer le plus gros GPU des verts. Mais ici, le design, le refroidissement et la taille sont plutôt classiques : la carte reprend un concept déjà vu sur la génération précédente. Cependant, même si le radiateur est plus petit que celui des iCHILL, il reste néanmoins basé sur le même design à 7 caloducs.

Enfin, les RTX 3080 TWIN X2 et RTX 3070 TWIN X2 sont des cartes simplifiées, avec pour objectif de ne pas trop dépasser le budget pour Noël prochain. Nous retournons sur seulement deux ventilateurs, mais le radiateur semble être le même que celui de la RTX 3090 Gaming X3 et tout comme les autres cartes, le dernier moulin peut faire passer l'air à travers la carte. Il faudra cependant voir si ces modèles ne souffriront pas d'un refroidissement trop léger, la RTX 3080 ayant une consommation de plus de 300 W tout de même.