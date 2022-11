Des écrans OLED pour les joueurs, il y en a désormais déjà plusieurs sur le marché. Le hic, c'est qu'ils sont généralement plutôt grands, la technologie ne fait en réalité que commencer à ruisseler des téléviseurs - qui ont bien permis de la démocratiser - vers nos moniteurs PC, alors que les smartphones, eux, s'en servent déjà depuis des années. À titre d'exemple, on aura donc une petite pensée pour le AW3423DW et son alternative plus abordable AW3423DWF d'Alienware, le fameux Xeneon Flex à la dalle OLED pliable de chez Corsair, qui a par ailleurs inspiré (ou l'inverse) un 45WQHD240 OLED plutôt semblable chez LG, la flexibilité en moins. À venir également, l'EX480UZ de 48" chez ViewSonic et le G8QNB de 34" chez Samsung.

Des écrans OLED plus petits, il y en a également déjà eu par le passé, mais ils ont toujours couté un bras ! LG lui-même avait d'ailleurs encore lancé un écran OLED de 27 pouces à 3000 balles fin 2021, et ce avec des caractéristiques en fin de compte vraiment pas folles. À la vue des caractéristiques mentionnées dans le titre, il est donc légitime de craindre le pire pour ce nouvel UltraGear 27GR95QE-B, cette fois-ci dédié aux joueurs...



Eh bien non, le tarif de celui-ci, bien que toujours très élevé dans l'immédiat pour un écran de cette taille et avec cette définition, est surprenamment « doux » (ça reste relatif, hein) pour un écran OLED dans cette catégorie ! Il serait intéressant de savoir comment l'on a réussi à passer de 3000 $ à 999 $ en l'espace de quelques mois seulement. Des concessions ont sans doute été faites sur certains aspects techniques, mais il ne faut pas oublier aussi que les différents fabricants de dalles sont désormais d'autant plus investis dans l'OLED, particulièrement LG, ce qui implique des économies d'échelle, mais aussi plus de concurrence, ce qui est effectivement censé contribuer à tirer progressivement les prix vers le bas. Néanmoins, rappelons qu'à seulement 100 $ de plus existe l'AW3423DWF d'Alienware avec sa dalle QD-OLED signée Samsung...

En tout cas, il faut tout de même admettre que les caractéristiques de ce 27GR95QE-B ne sont pas vilaines, dès lors que l'on accepte de faire l'impasse sur le fait qu'il ne semble y avoir aucune certification DisplayHDR, qu'il n'y a toujours pas de DisplayPort 2.1, que la finition est matte (ce qui ne se prête apparemment pas toujours très bien à l'OLED selon la qualité de la finition) et que la dalle n'a pas une vraie profondeur 10-bit. En revanche, les joueurs à la recherche d'un écran très réactif devraient y trouver leur compte, d'une part grâce au temps de réponse quasi nul de l'OLED, complété ici par un taux de rafraichissement très sympathique de 240 Hz, lui-même supporté par toutes les déclinaisons de technologies de synchronisation du taux de rafraichissement, y compris le nouveau standard AdaptiveSync. Un futur écran de choix pour l'esport ? Peut-être. Étant donné qu'il s'agit d'OLED, il faudra veiller à s'arrêter aussi un instant sur la garantie offerte par LG, notamment en ce qui concerne le risque de marquage de l'écran.

Le constructeur devrait lancer l'écran début 2023 et il se pourrait qu'il arrive accompagné d'une version 32 pouces.