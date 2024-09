LGA-1851 : socket à usage unique ?

Vous aurez remarqué au fil des actus — les nôtres ou celles de confrères – que la situation est assez délicate en ce moment pour Intel. Dans un article qui traite de l’intérêt de Qualcomm pour un éventuel rachat, le Wall Street Journal prétend que l’entreprise dirigée par Pet Gelsinger traverse « l'une des plus graves crises de ses cinq décennies d'existence » (Intel a été fondée en 1968). Autant dire que conjecturer sur l’avenir d’Intel est certainement un exercice assez hasardeux actuellement. Ceci dit, des leakers s’en donnent à cœur joie et essayent d’entrevoir l’avenir des Core ; avec de nombreuses incertitudes quant au futur du socket LGA-1851.

Z890 Aorus Master

Arrow Lake, et puis c'est tout ?

En principe, le LGA-1851 aurait dû entrer en service il y a quelques mois pour accueillir les Meteor Lake. La réalité, vous la connaissez : cette gamme s’est limitée à la plateforme laptop et Intel a resservi des Raptor Lake Refresh en LGA-1700.

Normalement, d’ici un mois environ, le LGA-1851 doit enfin se lancer auprès du grand public par l’intermédiaire des Arrow Lake-S et des chipsets série 800 (avec des cartes mères Z890 pour commencer) ; puces qui ont montré leur emballage trop dark en fin de semaine dernière. La suite restait floue pour les PC fixes, bien que les contours d’une série Arrow Lake Refresh suivie par une gamme Nova Lake transparaissaient.

Aux dernières nouvelles, Arrow Lake Refresh n’est plus au programme. Selon des informations publiées sur Chiphell et relayées par WCCFTech, les Core Ultra 200 occuperont le terrain desktop jusqu’en 2026, année de commercialisation escomptée pour Nova Lake-S.

Au-delà de cette gamme, c’était encore plus l’inconnu jusqu’à présent ; le mur de Planck des Core. Le divulgateur HXL (via VideoCardz), alias @9550pro, une source d’ordinaire plutôt fiable, prétend avoir discerné une gamme derrière cette frontière : Razer-Lake. Nous sommes à vrai dire un peu surpris d’un tel nom de code, forcément connoté avec celui d’une célèbre marque de périphériques. Après, en informatique, razer signifie remettre à zéro ; avec les déboires actuels d’Intel, c'est peut-être un nom de circonstance.

Ceci dit, peu importe les appellations. La véritable interrogation est de savoir combien de temps va perdurer le socket LGA-1851. Plusieurs lecteurs commentent l’article de VideoCardz en appelant à une clarification d’Intel sur le sujet. Beaucoup d'entre eux craignent que le LGA-1851 et ses chipsets série 800 ne couvre qu’une génération, à savoir Arrow Lake. Malheureusement, pour le moment, Intel n'a rien dit sur sujet. À vrai dire, dans le marasme dans lequel elle se trouve actuellement, il n’est pas garanti que ses futurs projets soient clairement définis. Rappelons qu’il y a seulement quelques semaines, la société a acté son renoncement à fabriquer ses processeurs Arrow Lake via son process 20A, pour finalement aboutir à une production presque entièrement externalisée auprès de TSMC.

De toute manière, le silence d’Intel à ce propos risque de s’avérer préjudiciable. Gageons que des clients seront réticents à acquérir une plateforme LGA-1851 sans la moindre connaissance, même vague, de la suite ; sans l’assurance qu’ils pourront au moins bénéficier d’une mise à niveau générationnelle.

Socket LGA 1700 LGA 1851 LGA-XXXX Série 1 Alder Lake-S (2021) Meteor Lake-S (2023) Nova Lake-S (2025+) Série 2 Raptor Lake-S (2022) Arrow Lake-S (2024) Razer Lake-S (2026+) Série 3 Raptor Lake-S Refresh (2023) Arrow Lake-S Refresh (2025) - Série 4 Bartlett Lake-S (2025) - -

Pour mémoire, les Barlett Lake-S désigne une officieuse gamme de processeurs dépourvus d'E-cores en LGA-1700 — rien de sûr pour le moment.

Le Core Ultra 9 285K assure l'essentiel

Pour conclure ce papier avec quelque chose d’un peu plus concret, sachez qu’au moins, le Core Ultra 9 285K, flagship des Arrow Lake, a creusé un bel écart avec son aïeul dans le benchmark V-Ray 6 : une entrée le donne à 44 883 points, tandis que les Core i9-14900KS et Core i9-14900K ont des moyennes à respectivement 36 924 et 35 558 points. Cette performance permet au Core Arrow Lake de battre les Ryzen Zen 4 ; le Ryzen 9 9950X reste néanmoins le champion des CPU grand public dans ce benchmark, qui est globalement plutôt favorable aux Ryzen.