De l'OLED de 45" chez LG et 48" chez BenQ, et du QD-OLED de 34" chez Samsung

Sur les pas du Xeneon Flex 45WQHD240 OLED de Corsair, LG a introduit son UltraGear 45GR95QE. Celui semble exploiter exactement la même dalle que le modèle Corsair, à la différence que l'UltraGear n'est pas pliable, mais dispose d'une courbe fixe d'un rayon de 800R. Pour le reste, il s'agit donc d'un écran ultrawide 21:9 de 45 pouces OLED, avec une définition (un peu faible) de 3440 x 1440, un taux de rafraichissement de 240 Hz et d'un temps de réponse GTG de 0,1 ms. La dalle du 45GR95QE couvrira 98,5 % de l'espace DCI-P3 et proposera du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.1 (avec VRR). Les fonctionnalités PbP et PiP sont également de la partie. Le communiqué ne le mentionne pas, mais on imagine qu'à l'image du Xeneon Flex, l'UltraGear sera aussi compatible FreeSync et G-Sync Compatible.

On pourra croire que Corsair s'est arrangé avec LG Display pour avoir l'exclusivité de l'écran pliable. À moins que le coréen ait préféré laisser Corsair prendre seul le risque de proposer une solution tout de même relativement expérimentale, en attendant de voir l'accueil sur le marché. Hélas, on ne connait pas plus le prix de l'UltraGear 45GR95QE que celui du 45WQHD240 OLED, mais on ne se mouillera certainement pas trop en supputant que le modèle LG pourrait être moins cher. Idem pour la disponibilité, aucune date spécifique n'a été donnée.

BenQ aussi a profité du Gamescom 2022 pour sortir de l'écran OLED, le premier d'ailleurs pour la marque. Il se nomme EX480UZ et c'est un écran gaming pour PC de 48 pouces avec une dalle OLED plate. Oui, 48"ça fait tout de même un peu grand, surtout dans ce type de format, qui donne au EX480UZ plutôt une carrure de téléviseur pour le salon que d'écran PC à poser sur le bureau. La dalle affiche une définition de 4K UHD, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un temps de réponse de 0,1 ms, une vraie profondeur de 10-bit (sans FRC), une couverture à 98 % de l'espace DCI-P3 et une certification True Black HDR 400. FreeSync Premium et VRR sont au rendez-vous, ainsi que la technologie HDRi du fabricant, un switch KVM et des enceintes treVolo. L'écran possèdera deux prises HDMI 2.1 et une prise DisplayPort 1.4, entre autres.

Vu les spécifications, l'EX480UZ semble assez clairement cibler avant tout les joueurs équipés des dernières consoles. Il y a fort à parier qu'il exploite d'ailleurs une dalle OLED de chez LG Display, potentiellement la même utilisée par le fabricant pour ses téléviseurs 48". Le hic, c'est que comme toujours, il faudra payer plus pour s'offrir la variante "moniteur de PC", BenQ a fixé le prix conseillé de l'EX480UZ à 1999 €, ce qui est tout de même assez outrageux.

Terminons par Samsung, l'autre géant coréen avait lui aussi de l'OLED à montrer lors du Gamescom 2022. Enfin, du QD-OLED pour être exact, une technologie qui, rappelons-le, fusionne OLED et la technologie Quantum Dot, et donc leurs bénéfices. Par ici pour plus d'informations. Le nouvel écran se nomme G8QNB et il n'est en réalité pas si nouveau que ça, puisqu'il avait déjà brièvement été abordé lors du CES 2022 de janvier. Il exploite par ailleurs en principe exactement la même dalle que l'Alienware AW3423DW, dont nous connaissons déjà toutes les caractéristiques !

Celles du G8QNB majoritairement seront identiques, à la différence que le Samsung n'aura pas de module G-Sync, mais simplement une compatibilité universelle pour l'Adaptive Sync, ce qui est sans aucun doute préférable. Samsung affirme aussi que son écran possédera la technologie Real-Time ISC (Image Sticking Correction), qui contribuerait à réduire le risque de marquage de la dalle OLED. Hélas, malgré les mois qui ont déjà passé depuis sa première apparition, on ne sait aujourd'hui toujours pas quand Samsung compte commercialiser le Q8QNB ni à quel prix... (Sources : overclock3D, TPU, LG)