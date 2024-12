Plutôt écran plat ou incurvé ? Avec le LG 45GX990A, les deux mon capitaine !

Le CES 2025 n’a pas encore ouvert ses portes, mais certains produits phares de l’année 2025 se pressent au portillon. C’est le cas du 45GX990A de LG ; l’entreprise coréenne a dévoilé ce qu’elle qualifie de « premier moniteur de jeu 5K2K pliable au monde » — et accessoirement lauréat de trois prix au CES 2025 (dont celui du Best of Innovation).

Un tarif qui devrait aussi courber votre porte-monnaie

Contrairement aux smartphones, le but n'est pas de plier le moniteur en deux pour le faire glisser dans sa poche ici ; plutôt de le faire passer d’écran plat à écran incurvé. Dans le cas présent, jusqu’à une courbure de 900R.

Intégré à la série UltraGear GX9, ce 45GX990A partage l’affiche avec le 45GX950A. Ce dernier est toutefois moins original. Il conserve la plupart des caractéristiques de son frère, mais a une courbure fixe de 800R.

Pour les autres spécifications, ce sont des moniteurs de 45 pouces au format 21:9 et estampillés 5K2K. Ou UWUHD. Bon, de 5120 x 2160 pixels, c'est plus simple (soit une résolution de 125 PPP). Autant dire que si vous souhaitez afficher un jeu dans la résolution native (environ 11 millions de pixels, contre 8,3 millions pour l’UHD standard en 3840 x 2160), prévoyez d’ores et déjà l'acquisition de la GeForce RTX 5090. Sinon, il y a toujours moyen de mettre à profit le Dual-Mode. La société mentionne huit préréglages (lesquels portent sur la définition, la fréquence de rafraîchissement, le ratio et la taille de l'image) qui permettent d'adapter les moniteurs à « différents genres de jeux, notamment les FPS, les RPG, les MOBA et les simulateurs de course ».

Parmi les autres spécifications renseignées par LG, citons la technologie WOLED pour un temps de réponse GtG de 0,03 ms. Moniteurs pensés pour le jeu oblige, nous avons les traditionnelles « Smart Features », ou encore un revêtement AGLR (Anti-Glare & Low Reflection).

En matière de connectique, les deux références proposent du HDMI 2.1 et du DisplayPort 2.1 ; prennent en charge NVIDIA G-Sync et FreeSync Premium Pro.

Il faudra patienter jusqu’au CES 2025 pour en apprendre d’avantage. En attendant, vous pouvez toujours consulter communiqué de LG, et tenter de deviner le prix — mais pas de 45GX990A pour le vainqueur, juste les honneurs !