Les Nova Lake-S mettraient les cartes mÃ¨res LGA-1851 Ã  la retraite

Depuis plusieurs mois, la pérennité du socket LGA-1851 suscite des interrogations. Des manifestes d’expédition repérés récemment apportent un élément de réponse bien avant l’arrivée des Nova Lake-S : ceux que nous appellerons les Core Ultra 400 (peut-être improprement) inaugureront manifestement un nouveau socket, le LGA-1954.

LGA-1851 : un chapitre consacré aux Arrow Lake ?

Les deux tableaux ci-dessous, partagés par le leaker Olrak29 sur le réseau X (compte privé), ne laissent guère de place au doute. Le premier associe explicitement le socket LGA-1954 à NVL-S, référence très probable aux Nova Lake-S. Le second évoque un chipset au format BGA888, mesurant 24 x 25 mm. Pour mémoire, le chipset actuel affiche des dimensions de 28 x 23,5 mm, comme le rappelle VideoCardz. Il est envisageable que ce nouveau modèle corresponde à la future série 900, bien que cela reste à confirmer. Quant aux pièces actuellement en transit, il s’agit sans doute de simples gabarits destinés à la conception et aux essais des futures plateformes.

Concernant l’hypothèse des Core Ultra 400, vous n’avez rien manqué : les Arrow Lake constituent bien la série Core Ultra 200, et aucune gamme secrète ne s’est intercalée. Cela dit, des rumeurs persistantes, bien que fluctuantes, évoquent une série Arrow Lake-S Refresh. La dernière fois que nous en parlions ici, c’était pour évoquer un possible abandon du projet. Cependant, fin mars, le divulgateur Jaykihn affirmait sur X qu’un retour de l’ARL-S Refresh était à nouveau sur la table — mais limité aux processeurs K / KF. Pour sa part, Intel a défini deux destinations : Panther Lake pour les plateformes mobiles, et Nova Lake-S pour les desktops.

Dans le fond, qu’il y ait ou non une série Refresh ne changera rien : sur la base des informations relayées ici, les cartes mères de série 800 avec le socket LGA-1851 resteront exclusives aux Arrow Lake, qu’ils soient Refresh ou d'origine. En matière de longévité, on a connu mieux !