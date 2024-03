Les processeurs Meteor Lake vont bien inaugurer le socket LGA-1851

Fut un temps où la feuille de route d’Intel pour ses Core était claire, avec deux générations de CPU utilisant le même socket desktop. Comet Lake, les Core de dixième génération, ont introduit le socket LGA-1200, lequel sert aussi aux Core de onzième génération, Rocket Lake. La douzième génération de Core, Alder Lake, est passée au LGA-1700. Ce socket a ensuite accueilli les Raptor Lake (Core de 13e génération). Ensuite, les Core de 14 et 15e générations, respectivement Meteor Lake et Arrow Lake, devaient exploiter le LGA-1851. Tout ceci était la théorie. En pratique, ce chemin a bifurqué avec Meteor Lake. Cette gamme de processeurs est finalement réservée aux ordinateurs portables. Du côté des Raptor, ils ont survécu à l'extinction pour revenir plus énervés que jamais en mode Raptor Lake Refresh ; une meute désormais menée par le Core i9-14900KS, l’Usain Bolt de cette vraie / fausse 14e génération de Core desktop.

Arrow Lake n’étrennera pas le LGA-1851

Avec tout ce chamboulement, qu’en est-il du socket LGA-1851, qui maintiendra une compatibilité avec des solutions de refroidissement LGA-1700des solutions de refroidissement LGA-1700 ? Beaucoup de sources estimaient qu’il ferait ses débuts avec les Arrow Lake. En outre, l’été dernier, une rumeur a suggéré qu’il propulserait bien deux générations de Core ; ceux susmentionnés, mais aussi les Core de 16e génération, nom de code Panther Lake.

Le leaker momomo_us, d’ordinaire très fiable, a fait une découverte qui vient contrecarrer certaines de ces projections : les Arrow Lake pourraient ne pas inaugurer le LGA-1851. Ce privilège reviendrait bien à des Meteor Lake ; plus précisément, aux Meteor Lake PS. Ce ne sont pas des processeurs membres du parti socialiste, mais plutôt des puces destinées à « l'Edge IoT » pour reprendre les termes employés par Intel pour qualifier ses Alder Lake PS. Factuellement, les Core PS sont des puces mobiles proposées dans un boîtier BGA (ball grid array).

La découverte de momomo_us consiste en une carte mère iBase MI1002 présentée comme une « carte mère industrielle pour Intel Meteor Lake PS ». La fiche technique précise qu’elle se destine aux processeurs Meteor Lake Ultra remaniés en version Meteor Lake PS, et qu’elle possède un socket LGA-1851. D’ailleurs, aucun chipset n'est présent ; à l’instar des Meteor Lake mobiles, ces Meteor Lake PS n’ont pas besoin de PCH. D’ailleurs, si vous nous autorisez une rapide digression, vous noterez qu’ASRock vient aussi de se passer de chipset sur ses Deskmeet X600 en AM5.

À propos de la MI1002, elle est au format mini-ITX, propose deux emplacements de mémoire DDR5 SO-DIMM pouvant accueillir jusqu'à 64 Go, un unique port M.2 2280 pour SSD en PCIe x4 et deux ports SATA III. Une paire de ports Ethernet 2,5 Gigabit, l'un alimenté par le contrôleur Intel i226LM et l'autre par le contrôleur i226V sont présents, tout comme des sorties d'affichage HDMI et DisplayPort. En matière d’USB, une paire d’USB 3.2 Type-C, quatre ports USB 3.2 de type A et la même quantité d’USB 2.0 sont aussi de la partie.

Naturellement, nous ne parlons pas du tout d'un produit grand public ici. Pour les consommateurs que nous sommes, le LGA-1851 deviendra bien une réalité d’ici la fin d’année avec la sortie, probable, des Arrow Lake à cette période.