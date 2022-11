CaseLabs, ça vous parle ? Cet américain basé en Californie depuis 1971 s'était lancé dans la fabrication de boitiers de PC en 2010. Son offre plutôt premium avait la particularité de permettre aux acheteurs de customiser leur achat en choisissant parmi plusieurs options. Ses boitiers faisaient également bon usage de l'aluminium dans leur élaboration et plusieurs possédaient le volume nécessaire pour loger plusieurs radiateurs de watercooling, ce qui était tout de même beaucoup moins commun à l'époque qu'aujourd'hui.

Hélas, le constructeur mit la clé sous la porte définitivement en 2018, après avoir souffert, semblerait-il, d'une augmentation de plus de 80 % des prix dans la foulée des tarifs de Trump, qui avait notamment été imposée sur les importations d'aluminium. En parallèle, un client majeur de CaseLabs avait apparemment également fait défaut. Mais que les fans se réjouissent, la marque est désormais assurée d'une seconde chance !

Il avait été rapporté en 2021 que la propriété intellectuelle de CaseLabs - la marque, mais aussi les droits pour tous les produits du constructeur déchu - avait été vendue à un nouveau propriétaire et le bruit courait déjà fin novembre quant à la possibilité d'un retour aux affaires pour la marque. Il s'avère que l'acheteur (ou l'un d'eux) est Emil Rytterstedt, un fan de la marque, qui est visiblement assez fortuné et motivé pour relancer la machine. En cette occasion, CaseLabs va d'ailleurs devenir suédois, et c'est en Suède que se trouve désormais le nouveau QG et où seront aussi fabriqués les futurs produits de la marque.

À ce stade, le site est à nouveau en ligne, mais la compagnie ne vend encore rien pour le moment. L'objectif dans l'immédiat est de commencer par proposer à nouveau des pièces de rechange, un support et un service client pour les produits CaseLabs existant. Viendront ensuite progressivement s'ajouter à l'offre certains des boitiers que CaseLabs vendait à l'époque, naturellement avec des mises à jour pour être plus conformes aux besoins contemporains. Mais ce n'est qu'à plus long terme qu'émergeront de vrais nouveaux produits CaseLabs et il s'agira a priori de commencer en douceur par du boitier SFF (future source d'inspiration pour Thermaltake ?). Forcément, compte tenu de la fabrication suédoise, la marque continuera sans aucun doute à viser le segment premium. Elle a aussi déjà prévenu que les prix seront plus élevés que par le passé pour les clients américains, à cause des frais d'expéditions, forcément.

En ce qui nous concerne, c'est chouette, puisque cela implique que l'on devrait éventuellement avoir un nouveau choix de boitier à disposition (et donc à tester), espérons-le avec des solutions intéressantes et innovantes.