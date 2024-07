La plateforme LGA-1851 des Arrow Lake-S s’affiche enfin, sans DDR4

De l’Intel pour commencer la semaine (cachez votre joie !), avec des nouvelles informations pour deux gammes de composants à venir : les processeurs Arrow Lake d’un côté, avec un diagramme fonctionnel de la plate-forme LGA-1851 ; les GPU Battlemage de l’autre, avec l’évocation d’une puce BMG-G31 par l’entreprise.

Pas de commentaire sur le cadrage de la photo SVP © Chiphell

LGA-1851 : exit la DDR4

Chez Intel, le monde se divise actuellement en deux catégories : les détenteurs de PC fixes d’un côté, les utilisateurs d’ordinateurs portables de l’autre. Les seconds ont eu droit à une gamme Meteor Lake rafraîchissante il y a de cela quelques mois, tandis que les premiers ont dû se coltiner des Ratpor Lake Refresh parfois un peu trop frénétiques. Avec les deux générations de Core à venir, Intel va plus ou moins conserver cette bicéphalie. Les puces Lunar Lake, présentées début juin et pour lesquelles nous avons maintenant une bonne idée de la gamme, ciblent uniquement le segment laptop : plus précisément les PC et consoles portables à faible consommation d’énergie. Cette série partagera ce terrain avec les Arrow Lake, lesquels auront en revanche chasse gardée pour le segment desktop.

C’est cette composante qui nous intéresse ici, avec le diagramme de la plate-forme LGA-1851 pour les Arrow Lake-S. Comme à son habitude, Intel organise une série d’évènements préparatoires avec ses partenaires en vue du lancement des premières cartes mères de série 800 et de ses nouveaux Core. Rappelons que plusieurs fabricants ont présenté de telles cartes lors du Computex 2024, sans toutefois avoir l’autorisation de les nommer.

Ces nouveaux processeurs gèrent 16 lignes PCIe 5.0 pour le GPU et quatre lignes supplémentaires pour le stockage. Un ajout bienvenu par rapport aux Raptor Lake, ces deniers étant limités à 16 lignes PCIe 5.0. Par ailleurs, les Arrow Lake proposent également une interface PCIe Gen 4 x4, forcément un peu plus lente, pour un dispositif secondaire.

En matière de mémoire, alors que les Raptor Lake supportent à la fois la DDR5 et la DDR4, les Arrow Lake abandonnent complètement l’ancienne norme – au même titre que les Ryzen en AM5 depuis 2022.

D’autre part, les puces possèdent des contrôleurs Thunderbolt 4 et sont capables de prendre en charge jusqu'à quatre écrans (via l’iGPU Arc Xe-LPG intégré). Les utilisateurs pourront connecter des moniteurs DisplayPort 2.1 ou HDMI 2.1 à la carte mère. Enfin, le schéma pour les chipsets série 800 mentionne un support des connexions USB 20G, 10G et 5G, sans plus de précision à ce stade.

Chipset Z890 Z790 Z690 Z590 Socket LGA-1851 LGA-1700 LGA-1700 LGA-1200 Familles processeurs supportées Arrow Lake-S Alder Lake-S

Raptor Lake-S

Raptor Lake-Refresh Alder Lake-S

Raptor Lake-S

Raptor Lake-Refresh Rocket Lake-S

Comet Lake-S Support mémoire DDR5 DDR5-6400 ? DDR5-5600 DDR5-4800 X Support mémoire DDR4 X DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 CPU PCIe Gen5 x20 x16 x16 X CPU PCIe Gen4 x4 x4 x4 x20 Chipset PCIe Gen4 x24 ? x20 x12 X Chipset PCIe Gen3 X x8 x16 x24 DMI x8 Gen4 x8 Gen4 x8 Gen4 x8 Gen3 USB 3.2 Gen 2×2 (20G) x? x5 x4 x3 USB 3.2 Gen 2×1 (10G) x? x10 x10 x10 USB 3.2 Gen 1×1 (5G) x? x10 x10 x10 Ethernet 1G+2.5G* 1G+2.5G* 1G+2.5G* 1G+2.5G* Wi-Fi WiFi 7* WiFi 6E/7* WiFi 6E* WiFi 6* Lancement T3 2024 T4 2022 T4 2021 T1 2021

* = optionnel

Intel a annoncé que les processeurs Arrow Lake-S seraient lancés au troisième trimestre de cette année. Cette assertion vaut certainement pour les Core Ultra 200K, autrement dit le haut du panier.

Le magicien de guerre n’est pas tombé au champ d’honneur

On poursuit avec un autre type de produits, les GPU Battlemage. Pour la première fois, Intel a fait une référence (depuis supprimée) au GPU BMG-G31 à travers une liste d’outils de conception ; l’un était répertorié en tant que « PTT Engagement - BGA3283-BMG-G31 VRTT Interposer - Prototypes », soit un boîtier BGA avec 3283 broches.

First real evidence Battlemage G31 exists/planned beside G21.



BGA3283-BMG-G31

VRTT Interposer - Prototypes (Internal only)https://t.co/GodAz95w36 — Michael (@miktdt) June 29, 2024

Pas grand-chose de plus à signaler le concernant. Notons simplement que selon les dernières rumeurs, Intel organisera sa gamme Battlemage autour de deux GPU, les BMG-G21 (BGA-2727) et BMG-G31 (BGA-3283) ; un BMG-G10 (BGA-2362) précédemment suggéré n’étant, a priori, plus à l’ordre du jour. Enfin, les 64 cœurs Xe espérés pour le flagship relèveraient désormais du fantasme.

Gamme Intel ARC

Alchemist Intel ARC

Battlemage Architecture Xᵉ HPG Xᵉ² HPG Processus de gravure TSMC N6 À déterminer Date de lancement 2022 2025 ? GPU haut de game ACM-G10 (32 Xe-Cores) BMG-G31 (32 Xe2-Cores) GPU milieu de gamme ACM-G12 (16 Xe-Cores) BMG-G10 (28 Xe2-Cores) GPU entrée de gamme ACM-G11 (8 Xe-Cores) BMG-G21 (20 Xe2-Cores) Interface PCIe PCIe 4.0 PCIe 5.0

Malheureusement, nous ne pouvons nous livrer qu’à des conjectures pour le moment. En effet, pour ses prochains GPU, Intel est bien plus évasive que pour les CPU. Concrètement, l’entreprise n’a rien communiqué publiquement en lien avec Battlemage depuis 2022.

Ça, c’était l’avenir dans lequel se projetait Intel, en 2022...

Au moins, ce référencement confirme que de tels produits sont toujours prévus – mais probablement pas avant 2025. En attendant, il sera toujours possible de se consoler avzec l’iGPU des Lunar Lake pour goûter aux cœurs Xe2.