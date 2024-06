LG prÃªte Ã  Ã©quiper les PC portables 13 pouces d'Ã©crans Tandem OLED

L’Apple iPad Pro 13 M4 avec son écran qualifié d’OLED en tandem par la marque vous fait envie, mais vous êtes plutôt ordinateurs Windows ? Vous pouvez avoir l’équivalent en matière d’affichage : LG Display a annoncé qu’elle initiait la production de masse de dalles Tandem OLED pour les ordinateurs portables 13 pouces. En outre, ce type d’écran est déjà à l’affiche du Dell XPS 13 9345, un PC proposé avec un processeur Intel Meteor Lake ou Snapdragon X Elite.

Des dalles prêtent à conquérir les ordinateurs et tablettes

Le nom de la technologie et l’image de couverture sont suffisamment explicites quant à la particularité de ces affichages : ils combinent deux couches de lumières rouge, verte et bleue. La finalité : une dalle plus lumineuse à la durée de vie accrue.

LG allègue ainsi que ce « panneau Tandem OLED […] permet de doubler la durée de vie et de tripler la luminosité par rapport à un écran OLED conventionnel à couche unique, tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40 % […]. » L’entreprise coréenne ajoute que le panneau est « environ 40 % plus fin et 28 % plus léger que les écrans OLED pour ordinateurs portables existants ». Comme toujours, prenez ces promesses marketing pour ce qu’elles sont ; souvent amplifiées, voire exagérées. Factuellement, il est question de panneaux WQXGA+ (2880 x 1800 pixels) de 13,4 pouces offrant une couverture colorimétrique DCI-P3 de 100 % et certifiés Display HDR True Black 500.

Notez que cette technologie n’est pas nouvelle. LG produit de tels écrans depuis 2019, notamment pour le secteur automobile, pour les raisons évoquées ci-dessus (durabilité, luminosité).

Un test de l’ordinateur susmentionné réalisé par XDA-Developers tend toutefois à confirmer certaines promesses de LG. Les mesures de notre confrère donnent une couverture de 100 % du sRGB, 94 % du NTSC, 96 % de l’Adobe RGB et 100 % du DCI-P3 ; quant à la luminosité maximale, elle est de 485 cd/m2 contre 376 cd/m2 pour le modèle de l’année dernière, soit une hausse de 28,99 %. Rich Woods, le testeur, considère que c’est « probablement le meilleur écran sur un ordinateur portable de 13 pouces ».

Ces améliorations ont bien sûr un coût. En dollars, la version de l’ordinateur avec les caractéristiques et l’écran de base (FHD+ à 120 Hz, non tactile) mais tout de même le Snapdragon X Elite (l’édition avec le Core coûte moins cher) est de 1299 dollars ; il faut compter 400 dollars de plus pour obtenir l’écran Tandem OLED. En France, le PC muni de la puce de Qualcomm se négocie à partir de 1499 euros ; l’écran OLED fait passer ce montant à 1665 euros.

Vous pouvez lire le communiqué de presse de LG à cette adresse.