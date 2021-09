Le LG 27EP950, aussi connu avec le suffixe-B, a des atouts à faire valoir. Et forcément il y en a deux qui ressortent du lot : c'est la qualité de la dalle, OLED avec 8 millions de pixels UHD, et le tout sur une diagonale de 27 pouces. Tout le monde n'a pas besoin de 55 ou 65 pouces avec une telle dalle, aussi l'arrivée de bousins aux dimensions humaines d'un bureau informatique fait plaisir. La luminosité est donnée pour 250 cd/m², un peu faiblard même si conforme à de l'OLED, le temps de réponse de gris à gris est d'une milliseconde, le contraste à 1 million pour un, l'AdobeRGB et le DCI-P3 sont couverts à 99 %. Il est HDR10 et HDR400, comme ça pas de jaloux, même si la luminosité n'est que de 250 cd/m². C'est un vrai 10-bit qu'on nous dit, té !

Il a malgré tout, des défauts gênants, un plus que les autres. Premièrement, il a un taux de rafraichissement de seulement 60 Hz, qui de surcroit s'ajoute à l'absence du moindre support d'Adaptive Sync. Pour du jeu, avec une synchro assurée à 60 Hz, il faut obligatoirement une RTX 3080/Ti/3090 ou une RX 6800 XT/6900 XT. Ensuite, et de loin le plus compliqué à expliquer, son prix. Comptez 3000 dollars US. Le tarif est probablement dû à la rareté de ces dalles 27" OLED, peu de volume et des prix élevés, voilà un axe de réflexion. Au final, même réservé aux pros, il ferait un excellent moniteur principal, à supposer que vous arriviez à outrepasser la frustration des points négatifs, et que vous n'ayez pas la place d'une TV OLED de grande dimension. Sinon, le 32EP950-B vous attend, pour quasiment 4000 € !