On attend toujours de pied ferme les premiers écrans exploitant la dernière norme DisplayPort. Du côté des cartes graphiques, Intel a adopté le DisplayPort 2.0 (enfin, 2.1 désormais) avec ses Arc Alchemist, tandis que NVIDIA a très étrangement décidé de faire l'impasse avec ses RTX 40. Quant à AMD, de multiples rumeurs indiquent depuis un moment que le DisplayPort 2.x serait de la partie, mais il faut attendre le 3 novembre pour l'éventuelle confirmation.

Tout d'abord, Il faut savoir que le DisplayPort 2.1 ne se contente pas juste d'être rétrocompatible avec le DisplayPort 2.0, les deux appelations sont interchangeables. En fait, VESA a précisé que tous les produits DisplayPort 2.0 existants, quels qu'ils soient, sont d'ores et déjà conformes et certifiés DisplayPort 2.1. Petit rappel (important) au passage que le câblage DP 2.x existe en deux saveurs : DP40 et DP80, respectivement avec une bande passante de 40 Gb/s et 80 Gb/s, soit 10 Gb/s (UHBR10) et 20 Gb/s (UHBR20) par ligne. Il conviendra donc de toujours payer attention à ce détail lors d'un achat et de ne pas s'arrêter à la seule mention « DisplayPort 2.x ».

Le DisplayPort 2.1 introduit des spécifications plus strictes et aligne encore davantage le standard et le PHY DisplayPort avec ceux de l'USB4, l'idée de cette mise à jour étant d'offrir une expérience d'autant plus robuste à l'utilisateur, notamment celui-ci qui connecte son écran en DisplayPort, ou via DisplayPort DP Alt Mode (c'est-à-dire avec USB-C), ou en tunneling via USB4. De ce fait, le tunneling DisplayPort pourra par exemple désormais coexister plus efficacement avec d'autres flux de données sur une liaison USB4. Une efficacité accrue qui s'ajoute à la prise en charge obligatoire du codec Display Stream Compression (DSC) sans perte visuelle et la Panel Replay Capability de VESA. Le DSC peut réduire de plus 67 % la bande passante requise, tandis que le PRC (non pas celui-ci, l'autre) peut réduire de plus de 99 % la bande passante requise pour le transport des paquets en tunneling via DisplayPort. Ainsi, le boss de VESA estime que le DisplayPort 2.1 « offre une bande passante plus que suffisante pour virtuellement toutes les applications pratiques » !

Au passage, VESA n'a pas su s'empêcher de bidouiller aussi avec les configurations des câbles full-size et mini. Les deux options de bande passante sont évidemment toujours les mêmes (voir le premier paragraphe), mais les câbles DP40 pourront désormais dépasser les 2 mètres, tandis que les câbles DP80 peuvent maintenant franchir le mètre, et ce sans diminution des performances et tout en étant passifs (supposément, ce n'est pas vraiment précisé).

Bref, USB4 et DisplayPort sont plus que jamais le couple de standard pour les brancher tous ! (Source)