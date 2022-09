Il y a quelques mois, Alienware introduisant un AW3423DW, son premier écran QD-OLED et le premier du marché à destination des joueurs à exploiter cette solution de chez Samsung Display. Il a entre-temps (enfin) été (virtuellement) rejoint par le G8QNB de Samsung, qui exploite la même dalle de chez Samsung Display. Outre l'usage d'une dalle mélangeant pour la première fois Quantum Dots et OLED, l'AW3423DW a aussi la particularité d'embarquer un module G-Sync Ultimate de NVIDIA, matériel qui tend à se faire de plus en plus rare. Normal, celui-ci occasionne généralement aussi un surcoût plutôt important, ce qui sera une nouvelle fois mis en évidence aujourd'hui avec le nouvel Alienware AW3423DWF !

En effet, comme l'indique assez bien la nomenclature, ce nouveau membre de la famille est ni plus ni moins une variante de l'original ayant échangé son module G-Sync Ultimate pour une certification FreeSync Premium Pro. Autrement dit, l'AW3423DWF sera autant l'ami des Radeon que des GeForce, ainsi que des consoles avec le VRR, quand bien même les nouveaux modules G-Sync supportent normalement aussi l'Adaptive Sync et le HDMI-VRR via DisplayPort et HDMI. Il n'y a pas d'autres changements majeurs dans les caractéristiques de l'écran. Il faudra juste accepter une baisse de 10 Hz de la fréquence de synchronisation verticale et la perte d'un port HDMI, mais cette dernière est compensée par l'ajout d'un DisplayPort. Enfin, le moniteur sera habillé entièrement de noir au lieu du mélange blanc/noir emblématique d'Alienware.

L'intérêt de cette nouvelle offre ? Elle est tout simplement moins chère et évite de payer la taxe NVIDIA ! Ainsi, si l'AW3423DW et ses qualités vous font déjà de l'œil, mais que vous n'êtes pas particulièrement convaincu de l'intérêt d'un module G-Sync, il vous sera donc prochainement possible d'économiser 200 $ en optant tout simplement pour un AW3423DWF avec des caractéristiques identiques à 99 %. Il arrivera au courant de l'automne au Canada et aux USA, on ne sait pas encarté pour l'Europe.