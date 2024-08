Chipsets Intel série 800 : revue des caractéristiques des cartes mères LGA-1851 à venir

En farfouillant dans les articles Intel en vue de la publication relative aux Xeon W-3500 et W-2500, nous nous sommes aperçus que nous n'avions guère parlé des chipsets série 800 de l’entreprise. Il n’y a rien eu de bien neuf depuis le Computex, mais avec votre autorisation, nous nous accordons une petite session de rattrapage.

Le Z890 en octobre ?

Les données les plus pertinentes concernant les prochains chipsets d’Intel sont à mettre au crédit de Jaykihn, un divulgateur qui officie depuis quelques mois et qui semble bien informé des plans de l'entreprise ; on lui doit notamment des révélations sur les Panther Lake, Bartlett Lake-S mais aussi, plus en lien avec la thématique de ce papier, sur les Arrow Lake-S.

En effet, cette génération de Core, qui ferait ses débuts le 10 octobre prochain, doit introduire le socket LGA-1851 auprès du grand public. Pour exploiter une telle puce, il faudra donc forcément acheter une carte mère basée sur un chipset série 800.

Début juin, au Computex, certains fabricants ont présenté des cartes mères estampillées « next-gen », Intel n’ayant pas autorisé l’emploi du Z890 à ce stade. Néanmoins, plusieurs fuites ont confirmé que les marques œuvraient sur de telles cartes mères, ainsi que sur des modèles en B860.

Ceci dit, il est envisageable qu’Intel se limite à la série Z890 dans un premier temps ; que ce soit la seule option disponible lors de la sortie des premiers Arrow Lake-S, alias les Core Ultra 200K. Les chipsets moins haut de gamme n’arriveraient qu’au CES 2025.

Pour sa part, début juillet, Jaykihn avait partagé une fiche technique dévoilant cinq chipsets : les deux susmentionnés, mais aussi les H810, Q870 et W880. Il accompagnait sa publication de l’avertissement suivant : « [Données] préliminaires, mais je doute que cela change d’ici le lancement ». Concernant le « no H810 sku », c’est une erreur de frappe ; Jaykihn parle H870. Au-delà les différentes configurations, le principal élément à retenir est sans doute l’overclocking complet du processeur toujours réservé au chipset Z890.

Intel 800 Series Chipset Specifications.



Preliminary, but I doubt it’ll change before launch.



No H810 sku.



These specifications are valid with Arrow Lake -S.



Be advised that ARL-S may not be the only architecture on 800 series chipsets. pic.twitter.com/diZqVSjsJA — Jaykihn (@jaykihn0) July 3, 2024

Chipset H810 B860 Q870 W880 Z890 Lignes E/S High Speed (CPU + PCH) 33 (17+16) 45 (21+24) 56 (26+30) 60 (26+34) 60 (26+34) Lignes Pcie 24 ~34 ~44 ~48 ~48 Ports TB4/USB4 processeur 1 1 ~2 ~2 ~2 Lignes DMI Gen4 4 4 8 8 8 Lignes PCIe 4.0 Chipset 8 ~14 ~20 ~24 ~24 SATA 3.0 (6G) 4 4 ~8 ~8 ~8 USB2 Ports 10 12 14 14 14 USB3.2 (20G) Ports 0 2 4 5 5 USB3.2 (10G) Ports 2 4 8 10 10 USB3.2 (5G) Ports 4 6 10 10 10 IA et BCLK OC Non Non Non Non Oui OC mémoire Non Oui Non Oui Oui Lignes PCIe 5.0 processeur 1×16 1×16+1×4 1×16+1×4 or

2×8+1×4 or

1×8+3×4 1×16+1×4 or

2×8+1×4 or

1×8+3×4 1×16+1×4 or

2×8+1×4 or

1×8+3×4 Lignes PCIe 4.0 processeur N/A N/A 1×4 1×4 1×4 System Memory Channels/DPC 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 ECC Non Non Non Oui Non Affichages simultanés pris en charge 3 4 4 4 4 Support PCIE RAID 0/1/5/10 Non Non Oui Oui Oui Support SATA RAID 0/1/5/10 Non Oui Oui Oui Oui Intel vPro + Standard Manageability Non Oui Oui Oui Oui

Plus récemment, le 16 août, le même leaker a publié un tableau plus complet ajoutant quelques chipsets. Il est de toute façon probable que de nouvelles données figent les caractéristiques dans les semaines à venir.