Meteor Lake : IGP de nouvelle génération, GPS et nostalgie

C’est à la suite d’un patch du kernel linux survenue le 11 avril que l’histoire commence. Alors que de petites infos commencent à sortir à droite à gauche sur Meteor Lake dont la sortie en variante mobile devrait intervenir sur Q3 2023, un membre d’Intel publiait une série de correctifs au module i915, le pilote graphique open source pour les GPU Intel. Au programme, nous avons beaucoup de modifications concernant la manière dont l’IGP a le droit d’interagir avec le cache CPU, la première étant l’interdiction d’accès au LLC, ou Last Level Cache et la seconde l’apparition d’un cache de niveau 4. Ce qui laisse perplexe si le LLC n’est plus le dernier niveau…

T'es planqué où, L4 ?

Ce L4 fait furieusement penser à l’idée derrière les Intel Broadwell-DT avec les i7-5775C et i5-5675C qui embarquaient 128 Mo d’eDRAM. Bien que plus lent par rapport à l’i7-4790K, l’eDRAM des modèles Broadwell lui permettait d’égaler, voir surpasser le prédécesseur, lors des usages profitant du L4. Beaucoup de monde pense qu’Intel va en ce sens et les résultats fournis par le 7800X3D récemment sorti chez AMD auront peut-être (re?)donné à la firme la motivation nécessaire pour ressortir du garage une bonne idée largement sous-exploitée.

AMD rattrape son retard petit à petit avec l’arrivée des Zen 4c pour faire office d’E-core, le 3D V-Cache qui semble bien fonctionner (pour peu que l’on utilise le bon CCX) et les améliorations successives depuis l’adoption de Zen. Peut-être sommes-nous à l’aube du retour tant attendu d’une compétition meurtrière entre bleu et rouge qui profitera enfin au plus gros de leurs financeurs : les usagers !