Les promos continuent, et on trouve notamment pas mal de stockage. Vous pouvez faire le plein de To du côté de chez Samsung, avec le 980 Pro en version 1 ou 2 To, équipé d'un contrôleur Elpis maison, d'un lot de V-NAND 3-Bit à plein de couches, etd'un cache LPDDR4. Les débits séquentiels annoncés sont de l'ordre de 7000/5000 Mo/s en lecture et écriture, et les accès aléatoires à 1 million d'IOPS dans les deux sens. Le modèle est garanti 5 ans ou 600 TBW pour le 1 To ou 1200 TBW le 2 To. Le 980 Pro 2To est à 209,99 €, tandis que le 1To avec dissipateur cette fois est proposé à 114,99 €. Nos liens vers tous les revendeurs sont en dessous.

Du côté de chez Western Digital on trouve une offre assez similaire sur le WD Black SN850X. Nous trouvons les versions 1 To avec dissipateur et 2 To sans, à respectivement 109,94 € et 181,99 €. Le contrôleur est un modèle 8 canaux NAND maison disposant d'un cache LPDDR4. Les puces sont des NAND 3D TLC BiCS5 112L qui permettent d'améliorer les performances par rapport au SN850 non X. Les débits sont de l'ordre de 7300 Mo/s en lecture et plus de 6000 Mo/s en écriture sur ces deux versions. Les accès aléatoires sont annoncés à 800K IOPS en lecture pour le 1 To, 1200K IOPS pour le 2 To, et 1100K IOPS en écriture sur les deux SSD. On a une garantie de 5 ans ou 600 TBW avec le 1 To, 1200 TBW pour le 2 To. Nos liens sont disponibles juste en dessous.