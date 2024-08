MalgrÃ© lâ€™hybridation, le SMT reste indispensable au Ryzen AI 9 HX 370

no ragotz

Pour Intel, l’Hyper-Threading, c’est surfait. Ce n’est en revanche pas l’avis d’AMD, dont les Ryzen profitent du SMT (simultaneous multithreading) à la fois sur leurs cœurs Zen 5 et Zen 5c. Un choix toujours justifié : le média Phoronix a entreprise de jauger de l’incidence du SMT sur le Ryzen AI 9 HX 370 — pour lequel vous pouvez consulter un test relayé dans une précédente actu — sous Linux, et les résultats sont sans appel.

Ryzen AI 300 © PCWorld

AMD croit toujours au SMT

Dès Zen 4c, le maintien de la prise en charge du SMT par les E-cores est l’un des avantages mis en avant par AMD pour différencier ses processeurs de ceux d’Intel. En effet, depuis le début de l’hybridation avec les Alder Lake, les E-cores des Core ne profitent pas de cette technologie ; elle restait jusqu’ici l’apanage des P-cores. À l'inverse, Zen 4c n'a pas délaissé ce partage d'un cœur en plusieurs threads.

À gauche tout est vert, à droite tout est rouge. À vous de choisir le bon chemin © AMD

Vous le savez, à partir de Lunar Lake, les cœurs Performance aussi vont faire l’impasse sur l’Hyper-Threading. D’un côté, vous avez donc AMD, dont les Ryzen AI 300 bénéficient du SMT pour les deux types de cœurs CPU (Zen 5 / Zen 5c) ; de l’autre, Intel qui s’en passe complètement pour ses Core.

Raisons invoquées par l’entreprise dirigée par Pat Gelsinger : à l’ère des conceptions de CPU hybrides, l’Hyper-Threading est moins utile qu'il ne l'a été par le passé. En outre, sa désactivation favoriserait des processeurs plus économes en énergie.

Nos confrères ont orchestré toute une batterie de test (57 précisément) sous Ubuntu 24.04 avec le SMT activé et désactivé pour le Ryzen AI 9 HX 370. Rappelons que ce processeur possède quatre cœurs Zen 5 et huit cœurs Zen 5c, soit 12 cœurs / 24 threads.

En moyenne, le flagship des Ryzen AI 300 se montre 18 % plus performant avec le SMT. Le toyBrot Fractal Generator est l’examen où le SMT s’avère le plus avantageux, avec un écart de l'odre de 67 % lorsque la techo intervient.

Des écarts plus mesurés dans d'autres applications, telles que Blender :

Un autre intérêt de cette démarche était de comparer la consommation. Verdict : il n’y a quasiment aucune différence, avec une consommation moyenne de 19,27 watts sans SMT, et de 19,63 watts avec SMT. C’est donc une conso seulement 1,9 % plus élevée. De fait, consommer 2 % de plus pour 18 % de performances supplémentaires aboutit à une meilleure efficacité énergétique. D’autre part, conséquence logique de ce qui précède, il n’y a aucune incidence notable sur la température de fonctionnement du processeur.

Comme rapporté en début d’article, Intel justifie l’abandon de l’Hyper-Threading par l’hybridation. La société a souligné qu’en raison de cette agencement de deux types de cœurs CPU (même trois si l’on prend en compte la paire d’E-cores implémentés au niveau de la tuile SoC, estampillés Low Power Efficiency), l’HT n’intervenait désormais qu’en dernier recours, qu’une fois les E-cores totalement saturés. Intel a indiqué que l’absence d’HT induisait une amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique de ses P-cores Lion Cove.

Nous saurons d’ici quelques semaines si les choix de l'entreprise permettent à ses Lunar Lake de rivaliser avec les Ryzen mobiles d’AMD. Intel a choisi le 3 septembre prochain comme jour de présentation de ses nouveaux Core laptop. Pour en revenir à Phoronix, suivez le lien pour consulter le dossier complet.