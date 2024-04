Avec quelques mois de retard, le socket LGA-1851 se dévoile enfin

Vous en avez certainement assez d’Intel pour aujourd’hui, et nous aussi ; seulement dans le cas de l'Embedded World 2024 et de sa conférence Vision 2024, l’entreprise a présenté de nombreux produits, dont de nouveaux GPU Arc ainsi que des processeurs Meteor Lake-PS, glissé quelques mots au sujet des prestations AI de ses futurs Lunar Lake. Nous vous avons épargné les accélérateurs Gaudi3 ainsi que les Xeon 6, mais difficile de passer à côté des premiers clichés du socket LGA-1851. Ce remplaçant du LGA-1700 était censé faire ses débuts pour le grand public avec les Meteor Lake ; il le fera bien avec cette génération de Core, mais dans le terrain de l'Edge Computing. Cependant, il devrait se généraliser d’ici quelques mois avec la sortie des Core Arrow Lake-S et des cartes mères série 800.

Vous l'attendiez, le voici : le LGA-1851 © Computerbase.de

J'garde mes sockets, je trouve ça plus pratique

Les photos ont été partagées par nos confrères de Computerbase.de, présents à l’Embedded World 2024. Elles montrent le fameux socket, lequel est donc destiné à réceptionner des Meteor Lake-PS dans un premier temps. C'est le socket de la carte mère iBase MI1002 (laquelle ne ressemble donc pas du tout à l'image d'illustration utilisée pour le teasing)

La carte mère iBase en question © Computerbase.de

En matière de gabarit, le socket LGA-1851 est exactement identique au LGA-1700 : pas de hausse notable comme entre le LGA-1200 et le LGA-1700, le LGA-1851 conserve des dimensions de 45 x 35,7 mm. Les fabricants de solutions de refroidissement ont d’ailleurs depuis longtemps officialisé la prise en charge de ce socket par leurs produits actuels.

Prêt à recevoir son processeur © Computerbase.de

Le LGA-1851 possède par contre plus de broches que son ancêtre : 1851 au lieu de 1700, soit 151 de plus si nos calculs sont corrects. Forcément, il ne sera pas possible d’installer un ancien processeur dans un tel socket...

Vous admettrez que ces photographies se passent de commentaires ; elles montrent un simple socket. Ce LGA-1851 soulève tout de même deux incertitudes. La première a trait à la zone de contact entre le processeur et le dissipateur, puisque l’IHS des Arrow Lake serait un peu plus haut que celui des Raptor.

LGA-1700 vs LGA 1851

La seconde concerne la longévité de cette plateforme. En théorie, chaque socket devait accompagner deux générations de Core. L’annulation des Meteor Lake-S pourrait rendre caduc ce projet. Il se murmure néanmoins qu’Intel honorerait sa parole : l'entreprise maintiendrait ce LGA-1851 jusqu’aux Core de 16e génération, nom de code Panther Lake. Mais il n’y a rien d’officiel pour le moment. De fait, les plans de la société après Arrow Lake restent très vagues. Une certitude : elle va continuer sur la pente des « AI PC ».

Panther Lake, la 16e génération de Core © TechPowerUp