L’enquête Steam de mars retrouve son sens et expose un Linux plus en forme que jamais

Comme les deux précédentes, mais de façon encore plus prononcée, l’enquête Steam de février 2026 s’est révélée atypique, congestionnée par l’afflux annuel de joueurs dans le contexte du Nouvel An chinois. Outre la temporalité de l’évènement, la surreprésentation du chinois simplifié, qui s’imposait comme la langue la plus courante avec 54,6 % de représentativité (en hausse de 30,74 points sur un mois), avait confirmé la suspicion. Par ailleurs, la GeForce RTX 5070, probablement arme de prédilection des cybercafés, faisait une percée et s’imposait comme le GPU phare de la plateforme, loin devant ses concurrentes, avec 9,42 % de parts. L’enquête de mars est venue rectifier ces distorsions.

Linux à gauche, Windows à droite ? © Slay The Spire 2

Retour à la normalité

Déjà, du côté des cartes graphiques dédiées, nous avons un trio de tête familier. La GeForce RTX 3060 retrouve son trône, talonnée par les GeForce RTX 4060 laptop puis desktop. Toutes trois se tiennent dans un boîtier de poche, avec des parts de respectivement 4,1 %, 4,04 % et 3,92 %. La GeForce RTX 5070, championne déchue, perd 6,55 points sur le mois et vient se placer en cinquième position, derrière la GeForce RTX 3050. Relevons que la GeForce RTX 5060, qui avait aussi profité d’une belle embellie en février (+4,22 points par rapport à janvier), retombe en 8e position, avec 2,42 % contre 6,72 % en février.

C’est la conséquence logique de ce jeu des chaises musicales : l’anglais redevient la langue la plus usitée, tandis que le chinois simplifié perd 31,85 points et redevient second. Très prosaïquement, toutes les langues regagnent quelques points au détriment du chinois simplifié.

Côté CPU, la part des processeurs Intel continue de s’effriter. Un seuil symbolique est toutefois franchi, avec un ratio désormais établi à 45,02 / 54,98 (AMD / Intel), contre 43,52 / 56,48 le mois dernier. En fait, nous retrouvons le rythme d’érosion qui s’observe onze mois sur douze. L’enquête de Steam de janvier donnait en effet 44,36 % à AMD et 55,64 % à Intel.

Les processeurs quadricœurs reprennent des couleurs. Un gain de 5,37 points les ramène à leur niveau habituel de 13 %. Ils avaient baissé à 8 % de parts en février, au profit des CPU à 6, 8 et surtout 10 cœurs. Sachant que les dix cœurs sont forcément des Core i5 / Ultra 5, cela explique la petite contre-offensive des puces Intel le mois dernier mise en évidence au paragraphe précédent.

Le dernier aspect intéressant a trait aux systèmes d’exploitation. Fin 2025, à la suite de l’abandon de Windows 10, Linux avait établi son record de PDM sur Steam avec 3,20 %. L’enquête frelatée de février 2026 l’avait fait redescendre à 2,23 % et avait redonné +12,46 points à Windows 10 pour ramener cette version à 40,25 %, essentiellement au désavantage de Windows 11 qui chutait alors à 56,28 % (-10,43 points).

L’enquête de mars retrouve ses rails. Windows 11 regagne ce qu’il avait perdu (+10,57 points), tandis que Windows 10 cède ce qu’il avait repris (-14,89 points). Cela porte leurs parts respectives à 66,85 % contre 25,36 %. En revanche, la part globale de Microsoft accuse un net recul, avec -4,28 points. Windows chute ainsi à 92,33 %. Repli qui profite à Linux, désormais à 5,33 %, ainsi qu'à OSX. Au passage, les machines sous Linux restent, sur Steam, très majoritairement équipées de processeurs AMD (67,48 %).

Comme le montre la comparaison ci-dessus, Microsoft conserve largement la main, mais des évolutions se dessinent. Changer de système d’exploitation constitue sans doute l’un des basculements les plus structurants pour un utilisateur, et donc l’un des plus lents à se matérialiser. Alors pas de poussée spectaculaire certes, mais peut-être les discrets signes d'une germination.