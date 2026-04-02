Raspberry Pi relève encore ses tarifs et introduit un Raspberry Pi 4 à 3 Go en contre-feu

Comme bon nombre d’entreprises et de particuliers, Raspberry doit composer avec la hausse du prix de certains composants. Dans un article publié hier, mais qui ne relevait pas du poisson d’avril, la fondation a annoncé une énième hausse de prix pour plusieurs de ses produits. Sont notamment concernés les Raspberry Pi 4 et 5 avec 4 Go de RAM et plus. Dans le même temps, pour compenser, la marque introduit un Raspberry Pi 4 avec 3 Go de RAM.

Petite framboise évoluerait-elle en grosse grenade ?

Raspberry justifie les augmentations par un coût « multiplié par sept au cours de l’année écoulée pour la DRAM LPDDR4 utilisée dans les Raspberry Pi 4 et 5 ». La liste des produits touchés par ces hausses est présentée dans le tableau ci-dessous.

Produit Capacité Augmentation de prix Raspberry Pi 4 et 5 4 Go 25 $ Raspberry Pi 4 et 5 8 Go 50 $ Raspberry Pi 5 16 Go 100 $ Raspberry Pi 500 (unité seule et kit) — 50 $ Raspberry Pi 500+ (unité seule) — 150 $ Raspberry Pi 500+ (kit) — 150 $ Compute Module 4 et 4S 1 Go 11,25 $ Compute Module 4, 4S, 5 2 Go 12,50 $ Compute Module 4, 4S, 5 4 Go 25 $ Compute Module 4, 4S, 5 8 Go 50 $ Compute Module 5 16 Go 100 $ Kit de développement pour Compute Module 5 — 25 $ Raspberry Pi AI HAT+ 2 — 50 $

Nous avons vérifié l’incidence en euros pour le Raspberry Pi 4 Modèle B - 4 GB et pour le Raspberry Pi 5 16 Go. Au 20 mars 2026, date de la dernière archive Wayback Machine, le site Kubii proposait le Raspberry Pi 4 Modèle B au prix de 64,80 euros TTC. C’est désormais 120 euros TTC. Pour le Raspberry Pi 5, nous avons pris un autre détaillant, Reichelt. La facture fluctuait un peu selon les jours (216,70 euros fin février ; 212,36 euros début mars), mais elle restait bien inférieure aux 352,53 euros actuellement exigés.

Raspberry Pi avance néanmoins que « fournir une informatique polyvalente à faible coût reste une priorité non négociable pour nous. Ainsi, même si nous ne pouvons pas éviter de répercuter une partie de ces coûts supplémentaires, nous menons également des travaux d’ingénierie afin d’élargir la gamme d’options de capacité mémoire disponibles pour nos clients [...] ». C’est pourquoi la fondation a ajouté le Raspberry Pi 4 de 3 Go, proposé au prix de 83,75 dollars, à son catalogue. Une initiative décriée par certains, qui ne manquent pas de rappeler qu'un Raspberry Pi 4 8 Go coûtait initialement 75 dollars. Que voulez-vous, les temps changent !

Pour la France, pour acquérir cette variante, seul Reichelt est proposé au moment où nous rédigeons cet article. Le détaillant ne fixe aucun prix, le produit étant indiqué comme « plus disponible » (ce n’est peut-être qu’une mauvaise tournure pour « pas encore disponible »).

Nous trouvons en revanche du Raspberry Pi 4 2 Go à 62,70 et 62,11 euros chez Kubii et Reichelt respectivement. Ces montants n’ont guère évolué par rapport aux semaines précédentes (d’un euro près, au pire, selon les dates). Considérant le prix en dollars et celui du modèle 4 Go renseigné ci-dessus, ce sera probablement environ 100 euros pour le modèle 3 Go.

La fondation affirme que « par ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, nous n’anticipons aucune hausse de prix pour nos produits classiques, notamment les Raspberry Pi Zero, Zero W et Zero 2 W ; les Raspberry Pi 1, 3, 3B+ et 3A+ ; ainsi que les Compute Module 1 et 3+. Ces produits utilisent de la mémoire DRAM LPDDR2 plus ancienne, que nous avons actuellement en quantités importantes. Notre engagement sur la durée de vie de nos produits implique que ceux-ci restent en production, continuent de bénéficier de mises à jour logicielles et soient toujours utilisés par des clients dans le monde entier ».

La société invite, dans le contexte actuel, à ne pas « opter pour des ressources excédentaires par rapport aux besoins réels de l’application ». Elle encourage également à « évaluer si ces modèles, ou des variantes à plus faible capacité des modèles récents, suffisent à répondre à l’usage visé ».

Enfin, l'auteur du communiqué le termine par une note d’espoir. Par la conviction que « les prix de la mémoire ne resteront pas indéfiniment à leur niveau actuel, particulièrement élevé. La situation actuelle est difficile, mais elle devrait s’améliorer à l’avenir » ; la promesse que « lorsque ce sera le cas, nous reviendrons sur ces hausses de prix ».