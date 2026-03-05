Comme l’an dernier, l’enquête Steam sur le matériel de février montre ses limites

En zyeutant l’enquête Steam sur le matériel de février 2026, et en voyant la lecture très littérale que certains sites en ont fait, il y a de quoi être un peu surpris. En effet, la GeForce RTX 5070 se hisse au sommet du classement des GPU les plus populaires, avec une progression mensuelle affolante de 6,55 points. Au point qu'avec une représentativité de 9,42 %, elle propulserait peu ou prou une machine sur dix. Comme celle de février 2025, cette enquête est largement biaisée, pour ne pas écrire inepte.

Effet Nouvel An chinois

Il y a un an, la GeForce RTX 4060 avait momentanément pris le pouvoir sur Steam, dans une enquête marquée par plusieurs singularités. Le chinois simplifié bondissait de 20,88 points, pour représenter 50,06 % des systèmes analysés.

C’est encore le cas cette fois, et dans une ampleur encore plus démesurée : +30,74 points, pour une représentativité de 54,6 %. Dans le même temps, l’anglais chute de 14,74 points, pour tomber à 22,27 %. Autre bizarrerie, la part des systèmes avec 32 Go de RAM progresse de 18,91 points, pour représenter 56,93 % du parc.

Autant dire que nous faisons face au même phénomène qu’en 2025, et que la période du Nouvel An chinois (mardi 17 février 2026 au mardi 3 mars 2026) vient totalement singulariser cette enquête Steam du mois de février.

Bien sûr, ce dernier n’a pas attendu 2025 ou 2026. Mais en 2024 (les festivités s’étaient alors déroulées du 10 au 24 février), avec seulement +7,62 % pour le chinois simplifié, son impact avait été bien moindre si l’on considère la langue comme son marqueur principal. Ne parlons même pas de 2023, où la progression du chinois n’avait été que de 2,47 points. En somme, depuis deux ans, le phénomène semble fortement amplifié dans les enquêtes Steam.

Les résultats de l'enquête de février 2024

Il pourrait éventuellement témoigner de la provenance géographique des nouveaux venus sur cette plateforme qui ne cesse de battre ses records de fréquentation. C’était la version conciliante. Mais cette excentricité réitérée met surtout en lumière les lacunes des enquêtes Steam sur le matériel : elles sont basées sur le volontariat, totalement opaques (le nombre exact de systèmes sondés n’est même pas connu) et, comme toujours, livrées sans contextualisation, même pour des cas aussi atypiques que les deux dernières enquêtes de février.

Bref, nous verrons si des millions de Chinois, apparemment tous très bien équipés avec des GeForce RTX 5070 et 32 Go de RAM (il s’agit sans doute, dans une proportion non négligeable, de systèmes de cybercafés, toujours en vogue là-bas), feront encore entendre leur voix dans l’enquête de mars. En l’état, celle de février 2026 semble, comme celle de 2025, assez fallacieuse.