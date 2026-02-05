Steam Machine : Valve s'exprime pour ne rien dire

Nous vous en parlions hier, Lisa Su, PDG d’AMD, a déclaré lors de la présentation des résultats financiers que la Steam Machine de son partenaire Valve avait toujours « début 2026 » comme fenêtre de lancement ; le propos a bien sûr été largement commenté. Admettons que début 2026 est une assertion volontairement vague. Instinctivement, on la comprend comme premier trimestre. Pour le premier semestre, généralement, on nous vend plutôt, c’est logique, une première moitié.

Quoi qu’il en soit, la principale concernée s’est décidée à prendre la parole. Elle a publié, au cours de la nuit, un article titré « Matériel Steam : calendrier de sortie et autres FAQ », et sous-titré « Matériel Steam : réponses à certaines de vos questions les plus fréquentes ». Curieux d’enfin découvrir la date de sortie exacte de la machine ainsi que son tarif (indéniablement les deux questions que tout le monde se pose – du moins ceux qui s’y intéressent), nous nous sommes empressés de lire. Pour n’y découvrir aucune réponse. Ou alors à des questions que personne ne se posait vraiment.

Une FAQ qui ne répond à rien

Ce qui précède ne traduit pas nos marottes ou fantasmes. En fait, l’auteur de l’article lui-même sait exactement pourquoi nous sommes curieux de découvrir ce qu’il a tapé sur son clavier. Il écrit : « Avant de nous pencher sur quelques-unes des questions sur le matériel que nous avons pu recevoir, nous souhaitons aborder dès à présent les deux qui sont dans tous les esprits : quelle sera la date de sortie des nouveaux produits, et combien coûteront-ils ? ». Avec l’habileté d’un homme politique en campagne, ou d’une Marlène Schiappa à l’œuvre dans Les Traîtres, il nous baratine alors trois paragraphes pour une figure de rhétorique qui n’a pas de nom (à notre connaissance en tout cas), mais qui est prou ou prou à rebours de la prétérition / paralipse : alors que cette dernière consiste à dire qu’on ne va pas dire pour dire malgré tout, ici on dit qu’on va dire pour finalement ne rien dire !

Le laïus peut se résumer par cet extrait : « […] l’industrie connaît actuellement une pénurie grandissante de mémoire et de stockage. Cette situation entraîne une hausse du coût des composants essentiels, ce qui nous oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir nos prix, en particulier pour la Steam Machine et le Steam Frame ».

L’auteur nous enchaîne ensuite avec cet uppercut : « Notre ambition de lancer les trois appareils d'ici la fin du premier semestre de l'année est toujours d'actualité ». Là, nous sommes sur une forme d’épanorthose (revenir sur ce que l'on vient d'affirmer, soit pour le nuancer, l'affaiblir et même le rétracter, soit au contraire pour le réexposer avec plus d'énergie, rappelle Wikipédia) : en dépit du « réévaluer la date de sortie » concédé deux lignes au-dessus, Valve n’a pas revu ses plans ; tout le monde a juste mal compris que « early 2026 » couvre tout le premier semestre. Donc le 30 juin, nous serons toujours early 2026, c’est bon à savoir.

Pour le reste, rien de très intéressant. L’article expose notamment que le système d’exploitation SteamOS du Steam Frame intègre un navigateur Web. Ou encore que la 4K à 60 IPS avec FSR est la cible de la Steam Machine. Pour Brotato ou Cyberpunk 2077, et avec le FSR dans quel mode, telle est la question.

Ah si, à ce propos, Valve concède tout de même que « la majorité des titres présents sur Steam tournent très bien en 4K avec 60 IPS et le FSR sur la Steam Machine ». Pour votre gouverne, le site digiexe.com recensait 118 745 jeux d'ici fin 2025 ; ça fait donc au moins 59 372 ou 59 373 jeux. Néanmoins, soyez prévenus que « certains titres nécessitent actuellement une mise à l'échelle plus importante que d'autres ». Que « dans ce cas, il est préférable d'y jouer avec une fréquence d'images plus faible et avec le VRR, afin de conserver une résolution interne de 1080p ».

Pour mémoire, le GPU de la Steam Machine exploite 28 CU RDNA 3, contre 32 pour une RX 7600. Pour avoir cette carte graphique dans notre desktop actuel, ce n’est clairement pas une foudre de guerre, même en 1080p. Alors pour la 4K… même à grand renfort de FSR, hum hum.