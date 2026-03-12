Valve détaille les certifications des jeux sur Steam Machine et Steam Frame

Les utilisateurs de Steam se sont habitués à voir la mention Compatibilité avec Steam Deck sur les pages des jeux depuis maintenant quelques années. Dès novembre 2025, Valve avait prévenu que des programmes de certification similaires seraient proposés pour les Steam Machine et Steam Frame. Ces produits se font toujours attendre, mais à la GDC 2026, l’entreprise a détaillé les critères selon lesquels ils seraient évalués.

L'examen est prêt, les candidats pas encore

Valve a publié un PDF (via PCGamer) qui fixe des règles de performance et de compatibilité. Pour la Steam Machine, l’entreprise va logiquement profiter d’une partie du travail réalisé pour le Steam Deck. Un jeu déjà Compatible avec la console portable sera automatiquement qualifié pour la Steam Machine (laquelle est plus puissante). Il en va de même pour les jeux Jouables ne nécessitant qu'un ajustement manuel des paramètres graphiques sur le Steam Deck. C’est le cas, entre autres, de Dead Space Remake.

En revanche, les jeux considérés comme Jouables pour des raisons liées aux commandes, à l’image de Planet Zoo, conserveront ce statut sur la Steam Machine.

Forcément, pour les jeux Non pris en charge en raison de SteamOS (comme Battlefield 6), pas de miracles : ils resteront inaccessibles sur la Steam Machine. La seule situation où des jeux de cette catégorie seront réévalués sera celle d'une incompatibilité causée par un matériel trop faible. Nous avons trouvé le cas de Dragon’s Dogma II. La production de CAPCOM est dans la catégorie précitée car « il est impossible de régler les paramètres graphiques de ce jeu pour qu'il fonctionne correctement sur Steam Deck ».

Une autre diapositive fixe un objectif de 30 IPS en 1080p pour la Steam Machine. Cette cible est donnée telle quelle, sans renfort de technologies de mise à l’échelle ni de génération d’images. La même diapositive souligne que Valve ne testera ni la définition d’affichage ni la lisibilité de l’interface utilisateur pour le programme de certification Steam Machine. Rien d’anormal, puisque ces critères dépendront de l’écran auquel la console sera branchée.

Pour le Steam Frame Verified, le programme concerne uniquement les jeux en mode autonome, pour les titres VR comme non-VR. L’objectif pour les premiers est d’atteindre 90 IPS, tandis que pour les seconds, le seuil est de 30 IPS en 720p. Le prérequis commun à tous : qu’ils soient entièrement jouables avec les manettes Steam Frame.

Concernant la certification, contrairement à la Steam Machine, aucun sésame ne sera accordé sur la base du statut Steam Deck sans un test préalable.