Qu’attendre de la GDDR7 avec les GeForce RTX 50 et Radeon RX 8000 ?

Nous ne savons pas précisément dans quelle mesure les architectures RDNA 4 (AMD) et Blackwell (NVIDIA) amélioreront les performances des cartes graphiques grand public. Par contre, en matière de VRAM, tout porte à croire qu’au moins certaines des références à venir exploiteront de la mémoire GDDR7 - norme officialisée par le JEDEC au début du mois de mars. À l’occasion de la GTC 2024, Samsung et SK Hynix ont toutes deux présenté leurs solutions GDDR7. Rien inattendu ni d’inédit, puisque ces entreprises, tout comme Micron, mentionnent publiquement cette mémoire depuis plusieurs mois. Samsung vient toutefois de référencer ses premières puces sur son site web. En outre, Jarred Walton de Tom’s Hardware US, qui était présent à la GTC, a glané quelques informations calendaires auprès des entreprises concernées.

© NVIDIA

Samsung référence ses deux premières puces GDDR7

Intéressons-nous d’abord à Samsung. Comme l’a repéré le leaker harukaze5719, la société sud-coréenne a répertorié ses premiers modules de mémoire GDDR7 sur son site web. À ce stade, nous sommes loin des puces de 64 Gb à 40 Gbit/s promises. En effet, l’offre de Samsung se limite à deux puces de 16 Gb, soit 2 Go par module, dans un boîtier FBGA 266. Autant dire que pour le moment, nous partons sur des capacités équivalentes aux cartes graphiques actuelles. En matière de vitesse, l’une, la K4VAF325ZC-SC28, est cadencée à 28 Gbit/s tandis que l’autre, la K4VAF325ZC-SC32, monte à 32 Gbit/s.

Rappelons que le débit théorique maximal pour la GDDR6 est de 24 Gbit/s. La carte offrant la vitesse mémoire la plus élevée est la GeForce RTX 4080 Super avec 23 Gbit/s. Des références plus accessibles telles que la GeForce RTX 4060 Ti ou la Radeon RX 7700 XT ont des vitesses mémoire de 18 Gbit/s. Autant dire que même avec des modules de 28 et 32 Gbit/s, l’incidence sur la bande passante mémoire sera notable.

Le tableau ci-dessous renseigne les valeurs théoriques en fonction des interfaces et des vitesses mémoire.

Configuration mémoire Bande passante mémoire 512 bits @ 32 Gbps 2048 Go/s 384 bits @ 32 Gbit/s 1536 Go/s 320 bits @ 32 Gbit/s 1280 Go/s 256 bits @ 32 Gbit/s 1024 Go/s 192 bits @ 32 Gbit/s 768 Go/s 128 bits @ 32 Gbit/s 512 Go/s 512 bits @ 28 Gbit/s 1792 Go/s 384 bits @ 28 Gbit/s 1344 Go/s 256 bits @ 28 Gbit/s 896 Go/s 192 bits @ 28 Gbit/s 672 Go/s 128 bits @ 28 Gbit/s 448 Go/s

Vers une augmentation globale de la VRAM de nos cartes graphiques grâce aux puces 24 Gb ?

En matière de calendrier, Jarred Walton a partagé quelques données. Il a pu échanger avec des représentants des trois principaux fournisseurs (Micron, SK Hynix et Samsung) lors de la GTC. Micron, qui était la seule entreprise du trio à n’avoir amené aucune puce GDDR7 au salon, a assuré à notre confrère qu’elle proposerait des solutions avant la fin d’année. Du côté de SK Hynix et de Samsung, deux entreprises qui ont commencé à produire de la GDDR7 avant même l’officialisation de la norme par le JEDEC, le son de cloche n’est pas différent : la commercialisation des premières puces de 2 Go est prévue dans les prochains mois. Elles ont en revanche précisé qu’il ne fallait pas attendre les puces de 24 Gb (3 Go) avant 2025.

Comme le souligne, à juste titre, Jarred Walton, NVIDIA lance une nouvelle architecture GPU grand public tous les deux ans depuis Maxwell (GTX 900), soit depuis septembre 2014. Pascal - l’architecture, pas LE Pascal du CHD ; ce dernier avait déjà franchi l'étape du vélo sans roulettes à l'époque - a fait ses premiers pas en mai 2016 ; Turing (RTX 20 Series) en septembre 2018 ; Ampere (RTX 30 Series) à la même période en 2020 ; enfin, Ada Lovelace (RTX 40 Series) en octobre 2022. Au moins pour les dernières générations, le vaisseau amiral de la série, en l’occurrence la GeForce RTX 4090 pour l'actuelle, inaugure la nouvelle architecture.

Nous pouvions cependant supposer que la sortie des GeForce RTX 40 Super (RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super) en début d’année 2024 marquerait un changement de calendrier ; il n’en sera rien selon notre confrère. Ce dernier a appris que la commercialisation des références Super avait été plus tardive que prévu, mais que cet ajournement ne devait pas avoir d’impact sur l’arrivée des GeForce RTX 50 Series.

Bref, sur la base de tous ces éléments, il n’est pas délirant d’envisager une GeForce RTX 5090 Blackwell entre octobre 2024 et la fin d’année. Les caractéristiques de cette carte graphique sont toujours incertaines, mais la rumeur la plus persistante - et optimiste - suggère un GPU GB202 exploitant 32 Go de GDDR7 sur un bus de 512 bits.

Abstraction faite de ce flagship par essence un peu à part, l’incertitude porte surtout sur la quantité de VRAM accordée aux cartes graphiques plus modestes : celles exploitant une interface mémoire plus menue. Comme l’exprime notre confrère, patienter jusqu’à la production des puces 24 Gb s’avérerait très pertinent.

De fait, pour la génération actuelle, plusieurs références souffrent de leur manque de mémoire vidéo dédiée pour satisfaire l’appétit de jeux de plus en plus gourmands : dans des définitions élevées, c’est parfois davantage leur VRAM que la puissance de calcul « brute » de leur GPU qui représente le facteur limitant. En témoigne la GeForce RTX 4070 Ti Super ; déclinaison qui a délaissé le GPU AD104 et ses 12 Go de GDDR6X exploités via un bus de 192 bits au profit d’un GPU AD103 conférant 16 Go de VRAM sur un bus de 256 bits. Clairement, nous espérons que les successeures des GeForce RTX 4070 et RTX 4070 Super par exemple, cartes limitées à 12 Go de VRAM en raison de leur bus de 192 bits, passeront à des puces de 24 Gb. Avec la même interface, et sans partir sur une configuration en mode clamshell, elles auraient ainsi 18 Go de GDDR7 à disposition.

Par ailleurs, en entrée de gamme, de telles puces GDDR7 ouvrent la voie à 12 Go de VRAM plutôt que 8 Go avec une interface de 128 bits. Un surplus certainement bienvenu pour les remplaçantes des Radeon RX 7600 et GeForce RTX 4060 - là encore, sans opter pour une configuration mémoire clamshell, tout de même utilisée par la GeForce RTX 4060 Ti 16 Go.

Au-delà de la capacité mémoire, il sera également intéressant de voir dans quelle mesure les vitesses accrues amélioreront les performances des cartes. L’OC mémoire de la Radeon RX 7900 GRE montre des gains substantiels dans les jeux. Bon, initialement, cette référence ne souffre pas d’un manque de VRAM (elle possède 16 Go de GDDR6) mais bien d’une bande passante mémoire trop limitée ; ce, en raison d’un bus et d’une vitesse excessivement bridés par rapport à ses consœurs Radeon.

Enfin, vous l’aurez constaté, chez AMD, les plans pour RDNA 4 restent très obscurs pour l’instant. L'entreprise parle surtout de RDNA3 + actuellement.