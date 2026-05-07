Dell et Lenovo renforcent le Linux Vendor Firmware Service

Cela ne se traduit pas vraiment dans les chiffres de StatCounter, mais Linux est dans une dynamique positive. En témoignent les enquêtes Steam sur le matériel. Certes, l’édition d’avril, que nous n’avons pas traitée, a légèrement corrigé la percée observée le mois précédent (de 5,33 % en février, sa part est redescendue à 4,52 %). Mais le système reste à des niveaux qu’il était loin d’atteindre il y a à peine un an. D’ailleurs, même la PlayStation 5 s’est mise à Linux !

Plaisanterie mise à part, le LVFS (Linux Vendor Firmware Service) poursuit son petit bonhomme de chemin. Dell et Lenovo viennent officiellement de devenir les premiers sponsors « Premier » du LVFS. Elles côtoient désormais les sponsors fondateurs que sont Framework Computer et la Open Source Firmware Foundation, ainsi que des acteurs comme la Linux Foundation et Red Hat, qui assurent un soutien côté ingénierie.

Deux poids lourds du PC

Cette contribution n’est pas inopinée. De nombreux systèmes Dell et Lenovo prenaient déjà en charge la mise à jour de firmware sous Linux via Fwupd/LVFS. Surtout, depuis le 1er avril, la nouvelle phase du plan de financement du LVFS est entrée en vigueur. Celui-ci vise à inciter les acteurs du secteur à contribuer davantage au projet, soit financièrement, soit via des ressources humaines dédiées.

Dans les faits, le modèle prévoit une contribution de 10 000 dollars par an pour les structures de moins de 99 employés, tandis que les organisations plus importantes sont invitées à verser 100 000 dollars annuels, ou à détacher des ingénieurs travaillant à temps plein sur LVFS/Fwupd. L’objectif est de sécuriser environ 400 000 dollars de dons supplémentaires par an pour le développement, auxquels s’ajoute un budget d’environ 30 000 dollars dédié à l’infrastructure d’hébergement.

Vous vous en doutez, Dell et Lenovo ne jouent pas dans la catégorie des PME de moins de 99 salariés. Elles basculent donc forcément dans la catégorie Premier. Ce soutien renforcé ne relève pas juste de la philanthropie technique. Il ouvre la porte à des capacités étendues sur la plateforme : intégration de fonctionnalités spécifiques, quotas autorisant jusqu’à 1 500 envois de firmwares par mois et 10 millions de téléchargements mensuels, ainsi qu’une collaboration plus étroite avec les développeurs du LVFS.

Pour ces deux marques, l’effort reste marginal à l’échelle de leur taille. Avec HP, elles forment le trio de tête du marché mondial du PC.

© Gartner

En commentaire de l’article de Phoronix, un dénommé Brent écrit que son « ThinkPad T14 Gen 5 AMD reçoit désormais les mises à jour du BIOS via le LVFS. Ce n’est probablement pas une coïncidence ».

Pour ceux étrangers à Linux, le LVFS est en quelque sorte le hub central des mises à jour de firmware. Un entrepôt numérique où les fabricants déposent leurs firmwares (BIOS/UEFI, microcodes de SSD, périphériques divers…), que les distributions Linux récupèrent ensuite automatiquement pour les proposer aux utilisateurs. Le tout repose sur une brique logicielle appelée fwupd.