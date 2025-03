Plus de Radeon RX 9070 XT que de GeForce RTX 50 Series, toutes références confondues ?!

Il n’y a pas eu de miracles : comme celles des RTX 5090 et RTX 5080, l’offre de GeForce RTX 5070 Ti s’est tarie rapidement. En fait, aussi rapidement que le rayon spiriteux de la supérette du coin lorsque Jérémy Ferrari et Benjamin Biolay débarquaient le gosier sec et le foie asséché. Pour ceux qui ne lisent pas les pages people, nous parlons-là d’individus dont la consommation auto-proclamée fut de six bouteilles de vin par jour pour l’un, autant, mais de vodka, pour l’autre. Au moins, pour les clients de cartes graphiques, il n’y a aucun risque de consommation excessive de GPU Blackwell pour le moment. Et la lampée de RTX 5070 ne s’annonce pas non plus très généreuse.

L'entièreté des stocks de RTX 5070 Ti ? © Business Wire

AMD en sauveuse ?

C’est ce qui ressort d’un message publié par Inet, un détaillant suédois. Pour ceux qui ne parlent pas couramment la langue d’Ikéa, ça dit, sobrement, qu’il n'aura pas de RTX 5070 à vendre le 5 mars. Pour quelle raison ? La plus évidente d’entre toutes : parce que le revendeur « ne parvient à obtenir des cartes ». Le mal-pourvu ajoute qu’à l’instar des « autres modèles de la série RTX 50 », il sortira les nouvelles cartes « une par une au fur et à mesure qu'elles seront en stock ».

Il est possible que le pays de Zlatan Ibrahimović ne soit pas vraiment la priorité de NVIDIA et de ses partenaires. Hélas, selon un message posté sur le réseau social X par le compte Hardware Unboxed, la Suède ne sera pas le seul territoire frappé par la disette de RTX 50 :

Fun fact: If you see 9070 XT's sold out shortly after release, it will mean retailers will have sold more 9070 XT's than all GeForce 50 series GPUs combined.

(this includes RTX 5070 stock) — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) March 3, 2025

Voilà, tout ceci se passe de commentaires. Nous verrons bien quelle sera la situation pour les Radeon RX 9070 Series. AMD prétend avoir décalé la sortie en partie afin que les revendeurs puissent accumuler. Sinon, pour les adorateurs de GeForce, ne voyez dans ce papier aucune incitation à noyer votre chagrin dans l’ivresse, hips !