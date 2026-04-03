Avec RTX Mega Geometry, NVIDIA entreprend de sublimer les forêts

Lors de la GDC, NVIDIA avait présenté des outils de son RTX Mega Geometry. Entre autres, le Foliage System, lequel ambitionne de relever le « défi majeur pour le ray tracing en temps réel » que représentent les environnements naturels à grande échelle, et plus spécifiquement les forêts. À défaut de réussir à préserver celles qui existent, découvrez comment le génie humain compte s’y prendre pour en façonner des ersatz plus vrais que nature dans les jeux vidéo.

Une heure de leçon

Si nous remettons ce sujet sur la table, c’est parce que NVIDIA a mis en ligne une vidéo d’une heure qui détaille les rouages et la mise en branle de tout ceci. La séquence revient plus longuement sur des éléments du clip, qui suit, et notamment sur le segment titré Forest Scene.

La vidéo ne se limite pas aux forêts. Néanmoins, par cohérence éditoriale au sein de cet article, nous nous bornons à cet aspect. NVIDIA nous révèle que la démonstration implique 60 millions de plantes, près d’un million d’arbres et plus de 200 espèces végétales réparties sur une carte de 5 x 5 km, ce qui donne 25 km. La végétation y est modélisée sous forme de géométrie jusque dans les aiguilles de pin individuelles ; certains arbres de grande taille dépassent les 10 millions de polygones.

La bonne nouvelle, c’est que nous pourrons expérimenter tout ceci dans The Witcher 4. Le jeu de CD Projekt Red exploitera en effet ce système de Mega Geometry Foliage System.

Pour les performances, NVIDIA montre qu’une GeForce RTX 5090 affiche la séquence à 80 IPS (probablement une moyenne) à partir d’une définition 1440p mise à l’échelle en UHD via DLSS. La GeForce RTX 4070 le fait à 58 IPS à partir d’un rendu 960p ensuite upscalé en 1440p. Au moins, pas besoin de deux GeForce RTX 5090 comme pour la démo du DLSS 5 ! La quantité de VRAM nécessaire avoisine les 7,5 Go stricto sensu, bien que Windows fasse remonter 9 Go en prenant en compte les diverses allocations. En tout cas, une carte avec 12 Go de VRAM comme la RTX 4070 fait a priori le job.

Ce n’est vraiment pas dans nos habitudes, mais nous allons en rester là pour mieux digresser. Puisque, sans mauvais jeu de mots, ce sujet est l’occasion parfaite de se cultiver sur l’état mondial des vraies forêts. En conséquence, si la flore ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter ici votre lecture.

Parlons forêts

La FAO (Food and Agriculture Organization), une agence des Nations Unies, nous apprend que celles-ci couvrent environ 32 % du globe de nos jours. Plus précisément, 4,14 milliards d’hectares, ce qui donne 0,5 hectares de forêt par personne dans le monde. Plus de la moitié de ces forêts (54 %) se situent dans cinq pays.

C’est la Fédération de Russie qui en compte le plus, avec 815 millions d’hectares, ce qui équivaut à 20 % de la surface totale des forêts. Viennent ensuite le Brésil avec 497 millions d’hectares (12 %), le Canada, fort de 347 millions d’hectares (9 %), les États-Unis avec 310 millions d’hectares (8 %), et enfin la Chine avec 220 millions d’hectares (5 %). Voilà de quoi gagner votre prochain camembert vert au Trivial Pursuit.

Passons à un sujet moins réjouissant. Si les jeux vidéo aiment montrer de luxuriantes forêts, la réalité est plus contrastée.

Dans son rapport de 2020, l'organisme précité estimait à 420 millions d'hectares la perte forestière mondiale enregistrée depuis 1990 du fait de la déforestation. Il relevait néanmoins que le taux de perte forestière avait considérablement baissé sur la période quinquennale de 2015 à 2020 : le taux annuel de déforestation était alors de 10 millions d'hectares pour cette période, contre 12 millions en 2010-2015 et 16 millions en 1990-2000.

Données contredites en mai 2025 dans un rapport du Global Forest Watch. Développé par le World Resources Institute, le système fournit une carte en temps réel basée sur des données satellites. Cette source pointe, pour sa part, une amplification. Son rapport estime que la perte annuelle n’a pas diminué, mais au contraire augmenté : 13 millions d’hectares perdus en 2001 ; 28 millions d’hectares en 2023.

En fait, plusieurs rapports relèvent le retour d’un rythme de croisière en matière de déforestation depuis le début de la décennie. Ce que semble corroborer le dernier rapport en date de la FAO, celui de 2025. Il parle désormais de 489 millions d’hectares de forêts perdus entre 1990 et 2025 : 17,6 millions d’hectares par an pendant la période 1990-2000, 13,6 millions d’hectares par an en 2000-2015, désormais 10,9 millions d’hectares en 2015-2025. C’est plus que la moyenne de 10 millions avancée pour 2015-2020 dans le précédent rapport, ce qui tend à confirmer que la douce mélopée des tronçonneuses a repris avec frénésie (enfin, en partie, puisque « l’agriculture permanente, les incendies de forêt et l’exploitation forestière sont les principales causes de la perte de couverture arborée »).

Notez qu’à la COP26, qui s’est tenue en 2021, une centaine de dirigeants de pays représentant plus de 85 % des forêts mondiales se sont engagés à mettre un terme à la déforestation, voire à l’inverser, d’ici à 2030. Et cette audace n’implique pas seulement des politiques : même Jeff Bezzos, le fondateur de la boîte qui livre des colis à longueur de journée, s'est enrôlé. Tout tourneboulé par son excursion dans l’espace avec Blue Origin qu’il était, il avait confié avoir été frappé d’une révélation. Laquelle ? Que « la nature est belle, mais aussi fragile ». Whaou, serait-ce du Lorie, ou bien du M. Pokora ?

Il assurait aussi qu’avoir vu la Terre depuis l'espace avait changé le regard qu’il porte sur le monde. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas milliardaires, invoquons Lever de Terre de 1968 ou ce cliché de 1972 :

Après des propos aussi profonds, qu'ajouter ? Heureusement, nous en avions terminé. Instruits, et convaincus que, finalement, il sera sans doute bien plus simple de générer de belles forêts de pixels, moins authentiques que nature, grâce à nos GeForce RTX.