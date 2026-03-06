Microsoft révèle Project Helix, nom de code de sa Xbox next-gen pensée pour les jeux Xbox et PC

Fraîchement nommée à la tête de la branche Microsoft Gaming, Asha Sharma n’aura pas ménagé le suspense très longtemps quant aux plans pour la prochaine Xbox. Dans un message posté sur X, elle révèle le nom de code de la machine, à savoir Project Helix, et indique que celle-ci sera la pierre angulaire de sa première Game Developers Conference la semaine prochaine (l’événement se déroulera du 9 au 13 mars).

Microsoft prend les devants

Helix n’est pas la seule révélation ; il y en a une autre. Et, abstraction faite des considérations SEO, c’est sans doute la moins intéressante des deux. Dans son petit laïus, Asha Sharma présente la future machine comme apte à faire fonctionner les jeux Xbox comme PC.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.



Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Voici la traduction : « Très bon début de matinée avec Team Xbox, où nous avons parlé de notre engagement pour le retour de Xbox, y compris Project Helix, le nom de code de notre console de nouvelle génération. Le projet Helix sera à la pointe en termes de performances et vous permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC. J’ai hâte d’en discuter davantage avec nos partenaires et les studios lors de ma première Game Developers Conference la semaine prochaine ! »

Tous les jeux Xbox Series X et Xbox Series S sont aussi disponibles sur PC. L’inverse n’est pas vrai. Le propos ci-dessus semble donc accréditer l’idée d’une Xbox gérant des plateformes tierces, à commencer par Steam ; crédibilise le concept d’un vulgaire PC Windows travesti en console de jeu, en somme. Par contre, continuer à distinguer Xbox et PC, donc à séparer deux écosystèmes qui, dans le domaine du jeu vidéo, semblent destinés à fusionner, pourrait tenir à des questions de rétrocompatibilité avec les Xbox plus anciennes. Mais ce n’est qu’une hypothèse. Rien ne dit que ce ne sont pas juste des éléments de langage, employés pour ne pas troubler les joueurs à ce stade ou, au contraire, pour souligner cette convergence future.

Par ailleurs, cette approche justifie peut-être le moment et le cadre de cette « annonce ». Ces derniers jours, des rumeurs persistantes, dont Bloomberg s’est fait l’écho, stipulent que Sony envisage de renoncer aux portages de ses jeux sur PC. De revenir à une stratégie d’exclusivités console, après six ans à ne plus mettre ses œufs dans le même panier, pour le formuler autrement. Les productions débarquent souvent avec quelques mois de délai sur PC, à l’image de Death Stranding 2 pour prendre un cas actuelactuel, mais quittent le giron de la PlayStation à terme. Seuls les GAAS passeraient désormais entre les mailles du filet ; à l'avenir, les autres productions, telles que Ghost of Yōtei et Saros, resteraient chasse gardée de la PlayStation 5.

Fort de l’écosystème Windows — et faible des ventes de consoles —, Xbox prendrait donc le chemin totalement inverse. Quant à Sony, dont les PlayStation se vendent par palettes, l’entreprise redoute possiblement que donner accès aux jeux PlayStation depuis un PC, une Steam Machine ou a fortiori la prochaine Xbox, ne finisse par faire perdre de son attrait à sa propre console au fil des années. Une telle décision suggérerait aussi que les ventes des jeux de PlayStation Publishing LLC sur PC restent marginales.

Pour revenir à Xbox, espérons plus de détails la semaine prochaine. Cela peut paraître prématuré, mais après tout, si cette Xbox de cinquième génération doit bien sortir en 2027, ce ne serait pas anormal de commencer à distiller quelques informations concrètes. Le compte officiel Xbox sur X y est également allé de son message distinct mais il ne fait que reprendre une partie des confidences d’Asha Sharma.