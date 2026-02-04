AMD flaire encore la Steam Machine pour dÃ©but 2026 et blaire la Xbox next-gen pour 2027

AprÃ¨s Intel il y a une dizaine de jours, AMD a prÃ©sentÃ© ses rÃ©sultats financiers pour le quatriÃ¨me trimestre 2025. Sur le plan pÃ©cuniaire, les comptes sont au beau fixe, avec un nouveau record de revenus. Mais câ€™est surtout une dÃ©claration de Lisa Su concernant la Steam Machine et la future Xbox qui a retenu notre attention.

Revenu record

DÃ©butons nÃ©anmoins par les chiffres. AMD a enregistrÃ© 10,3 milliards de dollars de revenus pour le T4 2025. Ã€ lâ€™instar dâ€™Armand Duplantis, lâ€™entreprise enchaÃ®ne les records : le prÃ©cÃ©dent remontait au trimestre prÃ©cÃ©dent, avec 9,2 milliards. Ce chiffre dâ€™affaires reprÃ©sente une hausse de 34 % sur un an. La sociÃ©tÃ© affiche une marge brute de 57 %, pour un bÃ©nÃ©fice par action de 1,53 dollars, contre 1,32 dollars prÃ©vu.

Pour complÃ©ter ce bilan comptable, certes peu excitant pour un non-actionnaire, soulignons que tous les marchÃ©s restent porteurs pour AMD. Le segment Data Center a gÃ©nÃ©rÃ© 5,4 milliards de dollars (+39 % sur un an), portÃ© par la forte demande en processeurs EPYC et accÃ©lÃ©rateurs Instinct. Le segment Client and Gaming, soutenu par la demande en processeurs Ryzen aux dires de la firme, nâ€™est pas en reste, avec 3,9 milliards dollars, soit +37 % en glissement annuel. Enfin, le segment Embedded stagne Ã 950 millions de dollars, soit +3 %.

Ces tendances se retrouvent sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e pour les deux premiers marchÃ©s : 16,6 milliards de dollars (+32 %) ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ©s par la branche Data Center, contre 14,6 milliards de dollars (+51 %) par celle Client / Gaming. Dans le dÃ©tail, le segment Client reprÃ©sente 10,6 milliards de dollars, la branche Gaming 3,9 milliards de dollars. Seul le marchÃ© de lâ€™embarquÃ© recule sur lâ€™annÃ©e (-3 %).

Lisa Su s'exprime au sujet de la Steam Machine et de la future Xbox

Venons-en aux propos de Lisa Su :

Pour 2026, nous prÃ©voyons que les revenus annuels des SoC semi-personnalisÃ©s baisseront de maniÃ¨re significative Ã deux chiffres, alors que nous entrons dans la septiÃ¨me annÃ©e dâ€™un cycle console trÃ¨s solide. Du point de vue produit, Valve est en bonne voie pour commencer Ã expÃ©dier sa Steam Machine alimentÃ©e par AMD au dÃ©but de lâ€™annÃ©e, et le dÃ©veloppement de la Xbox next-gen de Microsoft, intÃ©grant un SoC semi-personnalisÃ© AMD, progresse bien pour soutenir un lancement prÃ©vu en 2027.

Ils invitent Ã trois commentaires. Le premier est une hypothÃ¨se implicite : la sortie de GTAâ€¯VI, prÃ©vue en fin dâ€™annÃ©e (le 19 novembre), ne suffirait pas Ã stimuler suffisamment les ventes de PS5 pour compenser le dÃ©clin liÃ© Ã lâ€™Ã¢ge des consoles de 9áµ‰ gÃ©nÃ©ration. Du moins, dans le bilan comptable dâ€™AMD, et en supposant que le jeu ne soit pas une nouvelle fois repoussÃ©.

Le second est bien plus explicite. La commercialisation de la Steam Machine reste programmÃ©e pour le Â«â€¯dÃ©but dâ€™annÃ©e 2026â€¯Â». Ã‰tant donnÃ© la situation actuelle du marchÃ©, nous sommes curieux de voir comment Valve va se dÃ©patouiller.

Enfin, le dernier concerne la Xbox next-gen. AMD corrobore lâ€™idÃ©e dâ€™une nouvelle gÃ©nÃ©ration Ã lâ€™horizon 2027. Au cas oÃ¹, pour vous Ã©viter toute suspicion de mauvaise traduction, la phrase exacte en anglais est "[...] and development of Microsoft's next-gen Xbox featuring an AMD semi-custom SoC is progressing well to support a launch in 2027".

Selon les derniÃ¨res rumeurs, la machine de Microsoft exploiterait un SoC Zen 6 / RDNA 5, nom de code Magnus. Cet APU conÃ§u via le procÃ©dÃ© TSMC N3P comprendrait jusquâ€™Ã 11 cÅ“urs CPU â€” trois Zen 6 et huit Zen 6c â€” accompagnÃ©s dâ€™une configuration GPU avec 68 unitÃ©s de calcul RDNA 5 et au moins 24 Mo de cache L2. La mÃ©moire pourrait atteindre 48 Go de GDDR7 sur un bus de 192 bits. Une NPU dÃ©livrant jusquâ€™Ã 110 TOPS se chargerait de gÃ©rer quelques fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã l'IA.