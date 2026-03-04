EA va porter Javelin Anticheat sur Windows-on-Arm et évoque un support Linux

Une offre d’emploi publiée par Electronic Arts révèle que l’éditeur cherche à recruter un Senior Anti-Cheat Engineer chargé de porter son anticheat Javelin, une solution opérant au niveau du noyau, vers la plateforme Windows-on-Arm (WoA). Un signal supplémentaire que ces environnements ARM sous Windows ont vocation, à terme, à s’installer comme des alternatives crédibles au x86 traditionnel.

NVIDIA GB10 © ServeTheHome

L'anti-cheat inclusif

Le descriptif des missions ne laisse guère place au doute. EA recherche un profil capable de « développer un pilote ARM natif pour EA Javelin Anticheat », d’« implémenter des pipelines de build et de test pour valider automatiquement la solution sur matériel ARM », de « concevoir des réponses aux nouvelles menaces de sécurité propres aux appareils ARM », mais aussi de « définir une feuille de route permettant à Javelin de prendre en charge d’autres systèmes d’exploitation et plateformes matérielles, comme Linux et Proton ».

Cette dernière orientation fait écho aux efforts de Valve pour porter des jeux Windows vers Linux. L’un des principaux points de friction reste les anti-triches, historiquement conçus pour un environnement Windows x86 bien balisé, et donc peu enclins à fonctionner ailleurs. C’est d’ailleurs le cas de Javelin, dont la page PCGamingWiki indique encore actuellement que « Linux et Proton ne sont actuellement pas pris en charge et aucun support n’est prévu à l’avenir ». La seconde partie de cette affirmation est désormais contredite par les ambitions affichées dans l’offre d’EA.

Pour revenir à ARM, avec la montée en puissance de Windows-on-Arm, la fragmentation ne se joue plus seulement entre systèmes d’exploitation, mais au sein même de l’écosystème Windows. Côté matériel, les SoC Snapdragon X de Qualcomm, et plus récemment les Snapdragon X2 Elite et X2 Plus, occupent le devant de la scène. Mais NVIDIA s’apprête également à entrer sur la piste avec ses SoC N1/N1X dotés de cœurs Arm (20 cœurs CPU associé à un GPU Blackwell avec 6 144 cœurs CUDA). Ces puces, attendues avant la fin du semestre, viseraient prioritairement les stations de travail plutôt que les systèmes de jeu. Mais elles participeront indéniablement à l’émergence d’un écosystème WoA plus dense. Et manifestement, EA anticipe une multiplication des machines ARM sous Windows, y compris pour le gaming.

Rappelons enfin qu’EA Javelin Anticheat protège notamment Battlefield 6 et EA Sports FC 26. En l’état, ces titres ne sont pris en charge ni par un Steam Deck sous SteamOS, ni par un PC Windows-on-Arm équipé d’un processeur Snapdragon.