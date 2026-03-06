Icy Dock ressort la caméra pour présenter ses produits en vidéo

Pour terminer la semaine, quoi de mieux que quelques vidéos ? Une parenthèse audiovisuelle qui vous rappellera votre jeunesse, ces moments d’école où l’instituteur sortait le téléviseur et lançait une cassette pour conclure la journée. Cela marquait la fin de la logorrhée et offrait l’occasion idéale de roupiller et de récupérer avant la libération de la sonnerie.

Maintenant que votre vie n’est sûrement plus uniquement régie par des cloches (ou pas les mêmes), vous avez le droit d’être épargnés par notre verbiage, mais nous espérons un peu plus d’attention de votre part quant aux séquences qui seront diffusées. Elles sont signées Icy Dock ; depuis la fin 2025, l’entreprise a décidé de sortir sa chaîne YouTube de la léthargie dans laquelle elle était plongée depuis plusieurs mois pour livrer des « vidéos de produits ».

ToughArmor MB508V5P-B

Vous allez tout de même devoir vous fader un peu pas mal de texte. Déjà, parce que nous devons vous annoncer le lancement du ToughArmor MB508V5P-B depuis notre précédent papier consacré à Icy Dock. C’est un rack amovible à huit baies pour SSD NVMe U.2/U.3. Concrètement, il transforme deux baies de disque externes de 5,25" en une solution de stockage NVMe amovible à huit baies. L’engin prend en charge jusqu’à huit SSD NVMe U.2/U.3 de 15 mm via quatre connecteurs MCIO 8i (SFF-TA-1016) et propose une bande passante PCIe Gen5 x4 pour chaque entité.

Il repose sur une construction ToughArmor entièrement en métal avec système de verrouillage des plateaux Eagle-Hook et intègre un ventilateur de 80 mm ; côté alimentation, on trouve une entrée PCIe 8 broches et une autre 6 broches. Sa conceptrice définit ce ToughArmor MB508V5P-B comme étant conçu pour les serveurs d’entreprise, les ordinateurs industriels et les stations de travail multimédia ; idéal pour les charges de travail intensives en données telles que l’entraînement de l’IA, le edge computing et la création de contenus 8K. Il n’a pas droit à sa vidéo de présentation, mais vous pouvez consulter sa page produit.

Séance cinéma

Place à ce que vous attendiez : les vidéos. Elles concernent souvent des références que nous avons précédemment couvertes ; nous n’allons donc pas nous attarder plus que de raison dessus.

On commence par l’ExpressSlot Slide MB204MP-B, une carte adaptateur de rack mobile pour quatre SSD M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 amovibles, conçue pour l’emplacement d’extension PCIe 4.0/5.0 x16.

Suit le flexiDOCK MB024SP-B, un boîtier pour HDD/SSD à quatre baies, sans plateau, qui permet d’allouer des disques SAS/SATA de 2,5" à la baie frontale de 5,25" de n’importe quel système afin de faciliter l’échange de disques et l’accessibilité.

On enchaîne avec les ToughArmor MB105VP-B et ToughArmor MB092VK-B. Le premier est un rack amovible entièrement en métal pour deux SSD U.2/U.3 NVMe, inséré dans une baie standard 5,25". Le second est un rack SSD amovible en double baie pour SSD NVMe U.2/U.3 PCIe 3.0/4.0, supportant des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 64 Gbit/s via la connexion Slimline SAS (SFF-8654 4i).

On termine avec le FatCage MB901SPR-B R1, un boîtier RAID 1 et JBOD à double baie qui prend en charge deux SSD/HDD SATA de 2,5" ou trois disques durs SATA de 3,5" dans une baie de disque optique de 2 × 5,25" de votre ordinateur, station de travail ou système monté en rack. Le MB901SPR-B R1 est équipé « d’un chipset RAID matériel intégré et d’indicateurs LED d’état RAID faciles à lire, vous permettant de mettre en miroir sans effort les disques de 2,5" ou de 3,5" pour la redondance des données et de surveiller l’état RAID sans avoir à le coupler à une carte RAID ou à utiliser un logiciel de surveillance RAID ».

Pour finir, Icy Dock vous invite à rejoindre sa page LinkedIn. L’endroit contient du contenu exclusif, aux dires de la marque. Ils sont répartis dans trois sections : cas d’usage et retours terrain ; innovations produits en avant-première ; actualités du marché des racks amovibles.