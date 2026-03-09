Marché des cartes graphiques desktop : NVIDIA au sommet, AMD au bord du précipice

En juin dernier, nous écrivions que NVIDIA écrabouillait la concurrence sur le marché des cartes graphiques desktop ; quelques semaines plus tard, en septembre, qu’elle l’annihilait. Si l’entreprise continue sur cette lancée, nous serons bientôt à court de superlatifs. En effet, sur la base des données de Jon Peddie Research, ces hyperboles étaient justifiées par des parts de marché de respectivement 88 % et 94 %. Ce seuil avait d’ailleurs établi un record. Il a été de nouveau atteint dans le dernier rapport du cabinet portant sur le quatrième trimestre 2025.

94-5 à nouveau

L’histogramme ci-dessous montre l’ampleur de la domination de NVIDIA sur ce marché. Le rapport du JPR relève que les expéditions totales de cartes AIB se sont établies à 11,48 millions d’unités sur le trimestre étudié, soit volume en hausse par rapport aux 8,4 millions enregistrés un an plus tôt. Sur les douze mois, l’article de TH qui enrichit cette publication souligne que les expéditions de cartes graphiques dédiées pour PC de bureau ont atteint leur deuxième plus haut niveau de la décennie, avec 44,28 millions d’unités, contre 34,7 millions en 2024.

L’article de notre confrère offre aussi un panorama complet de la dernière décennie, tant en parts de marché qu’en volumes. La tendance est indéniable : l’écart entre AMD et NVIDIA ne cesse de se creuser au fil des ans. Quant à Intel, malgré deux générations enfantées (Alchemist et Battlemage), ses cartes graphiques ne font plus que de la figuration, alors qu’elles semblaient parties pour jouer les troisièmes rôles en 2023.

Pour ceux qui souhaiteraient remonter encore plus loin dans le passé, THUS partage également des données qui nous ramènent en 2009. À l’époque, la répartition était d’environ 35-65 pour AMD / NVIDIA. Au deuxième trimestre 2010, AMD s’était rapprochée au plus près de sa concurrente, bien que très momentanément, avec 44,5 % de PDM.

En 2025, les deux entreprises ne boxent plus vraiment dans la même catégorie. Vous l’avez vu, NVDIA domine outrageusement. Les expéditions de cartes graphiques Radeon n’ont cessé de s’éroder tout au long de l’année, au point de représenter seulement 5 % de PDM à la fin d’une année pourtant marquée par le lancement des Radeon RX série 9000. En volume, cela donne du 10,79 millions vs 570 000.

Traditionnellement, les ventes de cartes graphiques pour PC de bureau atteignent leur pic au quatrième trimestre, les joueurs se préparant à la sortie de nouveaux jeux. Mais en 2025, cela n’a pas été le cas pour diverses raisons. Le Dr Jon Peddie nous explique lesquelles : « Le marché des AIB, largement soutenu par les joueurs, est pris en étau : par le bas, avec des ordinateurs portables toujours plus puissants et des iGPU intégrés aux processeurs, et par le haut, avec la hausse des prix liée à la concurrence (offre et demande), au coût de la mémoire et aux droits de douane de l’administration Trump, qui fluctuent constamment ».

De quoi rendre le président de Jon Peddie Research pessimiste pour les prochains mois : « Les clients qui pourraient, et dans certains cas devraient, remplacer leur PC ou leur carte graphique additionnelle repoussent leur achat. Nous pensons qu’en raison de ces conditions instables, le marché des PC et des AIB reculera de près de 10 % en 2026. »

Le marché global est plus équitable

La première conclusion nous permet de faire le lien avec le deuxième rapport du JPR, qui porte sur le marché des CPU et des GPU, iGPU et GPU confondus. En la matière, AMD a retrouvé son niveau du quatrième trimestre 2024, avec 18 % de PDM. Intel garde toujours la main sur le marché, mais semble un peu pris en étau entre AMD et NVIDIA. Du moins, sur les trois trimestres observés, sa portion finit grignotée des deux côtés. Ce n’est pas très rassurant à quelques semaines du lancement des SoC N1/N1X mêlant CPU Arm et iGPU Blackwell. Quant aux qualités des iGPU Radeon, elles ne sont plus à démontrer depuis longtemps. Bref, l’assise historique des CPU d’Intel joue toujours en leur faveur, mais pour combien de temps encore ?

Sinon, rien à signaler quant à la répartition CPU desktop / notebook.