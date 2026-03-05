NVIDIA déploie un hotfix pour corriger de précédents correctifs

Depuis une dizaine de jours, les pilotes des NVIDIA GeForce causent de nombreuses turbulences. L’entreprise a mis en ligne hier un GeForce Hotfix Display version 595.76, censé corriger des errements des WHQL Game Ready 595.71. Soit d'une version déjà destinée à corriger des problèmes introduits par la version précédente, la 595.59.

Jamais 2 sans 3 ?

Le début de cette mésaventure remonte à fin février. NVIDIA déployait des pilotes GeForce 595.59 WHQL censés apporter un support pour les jeux Resident Evil Requiem et Marathon. Quelques heures après la mise en ligne, l’entreprise les retirait en urgence de ses serveurs à la suite de plusieurs témoignages signalant des bogues problématiques. Des joueurs faisaient notamment remonter des soucis aves les ventilateurs. Sur certaines cartes, un seul restait opérationnel. Autant dire que le système de refroidissement avait alors du plomb dans l’aile.

NVIDIA était donc intervenue pour prendre la mesure d’urgence susmentionnée. La société avait renvoyé les victimes vers les anciens pilotes 591.86 WHQL. Dans les jours qui ont suivi, elle a déployé de nouveaux pilotes WHQL Game Ready 595.71, présentés comme inoffensifs. Hélas, ils ne le sont pas avec toutes les GeForce RTX 50 Blackwell, puisqu’ils abaissent les limites de tension de certains modèles overclockés. Cette restriction les empêche d’atteindre leurs fréquences Boost prévues, et se traduit logiquement par des performances amoindries. Le correctif est décrit ainsi : Lorsque la carte graphique est overclockée, la tension GPU peut être limitée, l’empêchant d’atteindre ses fréquences de boost prévues [5934973].

So now the new "fixed" Nvidia driver is locking the voltage ???? pic.twitter.com/bJI8paW53T — Beyond FPS (@beyond_fps) March 2, 2026

Ceux confrontés à ce problème doivent donc s'en remettre au GeForce Hotfix Display version 595.76 téléchargeable via en suivant le lien. Outre la correction des problèmes de tension précités, ce hotfix résout un problème graphique dans Resident Evil Requiem et corrige les crashs au lancement de Star Citizen. Comme pour tous les correctifs de cet acabit, c’est un pilote bêta optionnel qui sera retiré une fois ses bienfaits dilués dans la prochaine version officielle certifiée WHQL.