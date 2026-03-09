La Steam Machine avant juillet, une espérance ou une certitude ?

Au cours du week-end, nous avons eu vent d’une déclaration de Valve concernant la Steam Machine. Échaudés par le précédent verbiage de Valve, nous n'avons tapé ces deux mots sur Google qu'en ce lundi après-midi. Le moteur nous a proposé plusieurs articles, dont les deux premiers exposent des réalités pour le moins contradictoires. D’un côté, nous avons La Crème du gaming, qui nous apprend que « Steam Machine : Valve confirme une sortie imminente malgré des problèmes matériels » ; de l’autre, nous avons Journal du Geek, qui stipule « Steam Machine : Valve lui-même ne semble pas confiant sur la sortie de la console en 2026 ». Deux structures de phrases identiques, mais deux appréciations opposées. Quant à la temporalité des deux articles, à savoir « il y a 5 heures », elle ne permet pas de savoir qui prêche le vrai.

L'espoir fait vivre

En fait, personne n’est à blâmer ; la confusion semble plutôt être née du communiqué de Valve. Dans la toute première version de son texte en anglais, l’entreprise aurait écrit (sources Reddit ou The Verge) à propos des Steam Machine, Steam Frame et Steam Controller : « We hope to ship in 2026, but as we shared recently, memory and storage shortages have created challenges for us ». Nous utilisons le conditionnel, parce que dans l’archive WayBack Machine la plus ancienne (6 mars à 20h44), nous trouvons la même formule que sur la page actuelle, à savoir : « We shared recently that there have been challenges with memory and storage shortages, but we will be shipping all three products this year. More updates will be shared as we finalize our plans ».

La version anglaise du Steam Year In Review 2025. Nous sommes désormais sur du "this year".

La page en français ne permet pas de trancher. Elle pourrait garder des stigmates de cette première version, mais partiels. Elle expose : « Nous espérons lancer ces appareils au cours du premier semestre de 2026, mais les pénuries de mémoire et de stockage, dont nous avons récemment fait état, nous compliquent la tâche. Nous communiquerons publiquement sur le sujet quand nous aurons avancé sur ces projets ». Dans la langue de Molière, nous avons donc une formulation hybride : la commercialisation relève bien de l'espoir, mais en vue du premier semestre ; or, l'optimisme englobait plutôt l’ensemble de l’année dans celle de Shakespeare. Cela écarte l’idée d’une traduction littérale, encore que. Nous n'avons pas trouvé d'archive pour la version française.

Nous verrons bien, mais ça ne sent pas très bon pour la Steam Machine. Dans tous les cas, vous aurez noté qu'il n'est plus question du premier semestre 2026 dans l'article anglais actuel (échéance qui avait déjà supplanté l'early 2026 de l'annonce initiale). Au-delà du calendrier, la tarification pourrait aussi s'avérer dissuasive pour ceux qui rêvent encore d’une machine bon marché.