Microsoft valorise le SER sur Arc et GeForce tout en pointant les architectures qui restent Ã  la traÃ®ne

Il y a presque un an, Microsoft faisait miroiter dâ€™importants gains de performance sous DXR grÃ¢ce Ã la fonctionnalitÃ© SER (Shader Execution Reordering). Nous avions toutefois soulignÃ© que le SER nâ€™avait rien de fondamentalement nouveau, puisquâ€™il Ã©tait dÃ©jÃ en place pour les deux derniÃ¨res gÃ©nÃ©rations de GeForce RTX dans quelques jeux ; que lâ€™initiative de Microsoft relevait surtout de la standardisation. Le SER revient sur le devant de la scÃ¨ne avec sa sortie officielle en tant quâ€™extension de DXR via lâ€™Agility SDK v1.619, lequel intÃ¨gre le DirectX Shader Model 6.9.

Quel matos pour quelles fonctionnalitÃ©s ?

Lâ€™article rapporte des gains flatteurs dans une dÃ©mo intitulÃ©e D3D12RaytracingHelloShaderExecutionReordering. Pour reprendre sa description, le sample dessine un quad plein Ã©cran, en utilisant les coordonnÃ©es barycentriques des triangles comme couleur des pixels. Chaque rayon effectue un travail artificiel lors du shading, et une proportion subit une charge plus lourde, affichÃ©e en blanc (bandes verticales). Le Ray Generation Shader utilise le SER pour indiquer au systÃ¨me quels threads seront plus coÃ»teux, afin de regrouper les threads similaires pour une exÃ©cution plus efficace.

Le rÃ©sultat de lâ€™utilisation du SER se matÃ©rialise par une augmentation de 40â€¯% du framerate avec une NVIDIA RTX 4090 ; Â« certaines configurations de GPU Intel Arc B-Series Â» ont atteint une augmentation de 90â€¯% de leur frÃ©quence dâ€™images. Un test indÃ©pendant rÃ©alisÃ© par Osvaldo Pinali Doederlein et partagÃ© sur X rapporte Ã©galement +80â€¯% pour la GeForce RTX 5080.

Ces rÃ©sultats suggÃ¨rent que les jeux intÃ©grant cette technologie profiteront dâ€™un gain de performance une fois celle-ci dÃ©mocratisÃ©e. Cela dit, il sâ€™agit uniquement dâ€™une dÃ©monstration technologique, et non de tests sur des jeux rÃ©els. Dans un contexte concret, le SER apporte certes une amÃ©lioration, mais celle-ci est moindre compte tenu de la nature et de la complexitÃ© des moteurs modernes et de leurs implÃ©mentations du ray tracing.

Cette assertion n'est pas grauite. Comme rapportÃ© au premier paragraphe, le SER nâ€™est pas nouveau. Les GeForce RTX 40 le supportent via NvAPI. Il est dÃ©jÃ actif dans certains jeux optimisÃ©s RTX. En pratique, NVIDIA a Ã©voquÃ© dans un article plus ancien une amÃ©lioration des performances des shaders jusquâ€™Ã 2x grÃ¢ce au SER, pour des taux de rafraÃ®chissement en jeu de l'ordre de 25â€¯%. Avec le Shader Model 6.9, Microsoft veut donc simplement imposer le SER comme une fonctionnalitÃ© officielle de DXR ; en faire un standard afin de permettre aux dÃ©veloppeurs de lâ€™implÃ©menter dans leurs productions DXR sans bidouiller lâ€™API.

Ã€ vrai dire, ce qui est sans doute le plus intÃ©ressant dans lâ€™article de Microsoft, câ€™est la clarification des prises en charge des fonctionnalitÃ©s DXR par les GPU actuels.

FonctionnalitÃ© AMD Intel NVIDIA Long Vector SÃ©rie Radeon RX 9000 GPU Intel Arc B-Series Tous les GPU RTX 16-bit float Specials SÃ©rie Radeon RX 9000 GPU Intel Arc B-Series Tous les GPU RTX Opacity Micromaps (OMM) â€“ â€“ Tous les GPU RTX. AccÃ©lÃ©ration matÃ©rielle sur les RTX 4xxx+, Ã©mulation logicielle sur les anciens modÃ¨les Shader Execution Reordering (SER) SÃ©rie Radeon RX 9000 : support de lâ€™API mais pas de rÃ©organisation GPU IntelÂ® Arc B-Series : support de lâ€™API et rÃ©organisation active GPU RTX 4xxx+ : support de lâ€™API et rÃ©organisation active Revised Resource View Creation APIs SÃ©ries Radeon RX 7000 et 9000 GPU Intel Arc B-Series Tous les GPU RTX Periodic Trim Notifications â€“ GPU Intel Arc B-Series Tous les GPU RTX Augmentation de la limite de Dispatch Grid SÃ©ries Radeon RX 7000 et 9000 : UINT_MAX compute, 64k mesh GPU Intel Arc B-Series : limite 64k existante, augmentation prÃ©vue dans de futurs pilotes Tous les GPU RTX : limite 64k existante, augmentation prÃ©vue dans de futurs pilotes CPU Timeline Query Resolves SÃ©ries Radeon RX 7000 et 9000 GPU Intel Arc B-Series Tous les GPU RTX Fence Barriers (aperÃ§u) SÃ©ries Radeon RX 7000 et 9000 GPU Intel Arc B-Series Contacter votre reprÃ©sentant relations dÃ©veloppeurs pour accÃ©der aux pilotes en dÃ©veloppement VPblit 3DLUT (aperÃ§u) GPU Radeon RX 7000 et processeurs Ryzen AI 300/400 avec iGPU Famille de processeurs Intel Core Ultra sur plateformes Lunar Lake et Panther Lake Contacter votre reprÃ©sentant relations dÃ©veloppeurs pour plus de dÃ©tails

Globalement, les GeForce RTX sont capables de gÃ©rer lâ€™essentiel des nouveautÃ©s DXR, tandis que les GPU AMD, mÃªme rÃ©cents, restent parfois en retrait. CÃ´tÃ© Intel, il faut se tourner vers les Arc B-Series.

Pour le cas du Shader Execution Reordering, il faudrait donc au moins attendre RDNA5/UDNA pour une prise en charge matÃ©rielle complÃ¨te chez AMD. Chez NVIDIA, le SER est donc supportÃ© via NvAPI depuis la sÃ©rie 4xxx. Ce cas prÃ©cis montre assez bien comment la mainmise de lâ€™entreprise sur le marchÃ© des GPU dÃ©diÃ©s agit comme une dynamique positive. Ses innovations justifient en partie sa premiÃ¨re place (tant pour les joueurs que pour les professionnels et autres crÃ©ateurs de contenu) ; position qui ouvre la voie Ã lâ€™adoption de ses fonctionnalitÃ©s dans lâ€™API DXR, lesquelles consolident de facto la prÃ©valence de ses produits.