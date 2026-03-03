Vers la fin des PC d’entrée de gamme d’ici 2028, selon Gartner

Quelques-uns d’entre vous divisaient sur la hausse du prix des cartes graphiques dans les commentaires de l’article consacré aux revenus de NVIDIA. Une étude du cabinet Gartner va apporter de l’eau à votre moulin, quoique sur un marché plus large, celui des ordinateurs d’entrée de gamme. D’après la source, la hausse des coûts de la mémoire et du stockage sera fatale à cette classe de PC ; le cabinet prophétise leur disparition d’ici 2028.

Un HP 17 avec Intel Core i5 1334U, 16 Go de RAM et SSD 512 Go ; facturé 629,99 euros chez Boulanger

De l'inflation en somme

Admettons que le « PC d’entrée de gamme » est une catégorie aux contours vagues. Et qu’au fond, écrire « Entry Level PC Market to Disappear by 2028 » est une absurdité ; au sens marketing du terme, il y a toujours de l’entrée de gamme pour un produit (y compris pour une Ferrari F80 selon sa finition et ses options, pour prendre un exemple par l'absurde). Heureusement, Gartner explicite sa pensée. Par PC d’entrée de gamme, il faut comprendre ordinateur vendu 500 dollars ou moins.

Le cabinet avance que la part du coût de la mémoire représentera près d’un quart — 23 % — du BOM (bill of materials), contre 16 % en 2025. Cette portion accrue rendrait le segment d’entrée de gamme économiquement intenable pour les marques. En outre, Gartner estime qu’une hausse de 130 % des prix combinés de la DRAM et des SSD interviendra d’ici la fin de 2026, avec pour effet une augmentation de 17 % du prix des PC et de 13 % de celui des smartphones par rapport aux niveaux de 2025.

Ranjit Atwal, Senior Director Analyst chez Gartner : « Cette forte augmentation supprime la capacité des fournisseurs à absorber les coûts, rendant les ordinateurs portables d’entrée de gamme à faible marge non viables. En fin de compte, nous prévoyons la disparition du segment des PC d’entrée de gamme à moins de 500 dollars d’ici 2028. Par ailleurs, la hausse des prix des PC IA retardera la pénétration prévue de 50 % du marché pour les PC IA jusqu’en 2028. »

Bien entendu, comme souligné plus haut, l’entrée de gamme ne va pas disparaître au sens strict de l’expression ; prosaïquement parce qu'il y aura toujours des systèmes plus haut de gamme que d’autres. Simplement, il ne faudrait plus espérer acquérir une machine avec ce budget. Un phénomène d’inflation assez basique en somme, mais pas toujours corrélé au pouvoir d’achat. Ceci dit, en France, au 3 mars 2026, les prix chez Boulanger débutent à 113,99 euros pour un antique Dell Latitude 3300 i3 avec 4 Go de RAM et 128 Go SSD sous Windows 10, en reconditionné. Le revendeur a pléthore de pages de machines reconditionnées à quelques centaines d’euros. En neuf, la première proposition est un Medion Akoya E14223 MD62560 équipé d’un Intel Celeron N4120, de 4 Go de mémoire vive et d’un SSD de 128 Go ; il coûte 226,47 euros. Nonobstant, pour une configuration un minimum confortable en 2026, il faut plutôt partir avec une enveloppe d'au moins 600 / 650 euros.

Pour finir, le cabinet estime que les expéditions mondiales de PC reculeront de 10,4 % en 2026 par rapport aux niveaux de 2025. Du fait de ces renouvellements différés, Gartner prévoit que la durée de vie des PC augmentera de 15 % pour les entreprises et de 20 % pour les particuliers d’ici la fin de 2026.