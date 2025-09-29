|
Les GeForce RTX 50 SUPER, un mirage qui sâ€™Ã©loigne encore
â€”â€”â€”â€”â€” 29 Septembre 2025 Ã 13h56 â€”â€” 333 vues
|
Jusquâ€™Ã celle-ci, notre derniÃ¨re bafouille au sujet des GeForce RTX 50 SUPER remontait Ã juillet. Au-delÃ de la tangibilitÃ© de telles cartes, assumÃ©e par tous, le billet portait plutÃ´t sur leur date de lancement. TweakTown, citant leurs propres sources, avanÃ§aient une mise Ã dispo avant NoÃ«l. Nous nâ€™avions pas couvert lâ€™avant-dernier codicille calendaire, mais hongxing2020, un leaker proche de certains AIB, avaient objectÃ© que les RTX 50 SUPER dÃ©barqueraient finalement en 2026. Sâ€™il ne donnait pas de date prÃ©cise, dâ€™aucuns envisageaient alors une officialisation lors du CES 2026, suivie d'une commercialisation rapide. Tout ce qui prÃ©cÃ¨de vient dâ€™Ãªtre balayÃ© par une publication de Benchlife.
Notre confrÃ¨re entrevoit une sortie Â« probable Â» des GeForce RTX 50 SUPER Â« entre mars et mai 2026, plutÃ´t qu'au CES 2026 Â». Mais la source prÃ©cise quâ€™Ã ce stade, aucun partenaire AIB n'a reÃ§u de notification formelle concernant ces modÃ¨les. Quâ€™en consÃ©quence, il est impossible de dÃ©terminer avec certitude la date de lancement.
RÃ©sumÃ© : en dehors de quelques cadres de NVIDIA, personne ne sait. Mais il faut apparemment faire le deuil de cette mirifique GeForce RTX 5080 SUPER saupoudrÃ©e de quelques Go de VRAM supplÃ©mentaires que vous espÃ©riez trouver sous le sapin â€” du moins, sous celui de NoÃ«l 2025.
CÃ´tÃ© spÃ©cifications, le pressentiment gÃ©nÃ©ral est que la mise Ã jour permettra une augmentation de la quantitÃ© de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e. Les GeForce RTX 5080 SUPER et RTX 5070 Ti SUPER passeraient Ã 24 Go de GDDR7, quand la GeForce RTX 5070 SUPER monterait Ã 18 Go. Ce tour de magie rÃ©sulterait du remplacement des modules 2 Go par des 3 Go. Par contre, câ€™est beaucoup plus flou pour les ajustements au niveau des cÅ“urs CUDA (enfin, des SM). Au regard du brouillard qui entoure cette gamme, les dÃ©duire relÃ¨verait de la prescience.
|Carte
|GPU
|CÅ“urs CUDA
|VRAM
|TGP
|Statut
|RTX 5090
|GB202-300
|21 760
|32 Go G7 512b
|575 W
|Dispo
|RTX 5080 SUPER*
|GB203-450
|10 752
|24 Go G7 256b
|415 W
|FantasmÃ©e
|RTX 5080
|GB203-400
|10 752
|16 Go G7 256b
|360 W
|Dispo
|RTX 5070 Ti SUPER*
|GB203-350
|8 960
|24 Go G7 256b
|350 W
|FantasmÃ©e
|RTX 5070 Ti
|GB203-200
|8 960
|16 Go G7 256b
|300 W
|Dispo
|RTX 5070 SUPER*
|GB205-400
|6 400
|18 Go G7 192b
|275 W
|FantasmÃ©e
|RTX 5070
|GB205-300
|6 144
|12 Go G7 192b
|250 W
|Dispo
|RTX 5060 Ti
|GB205-300
|4 608
|8 / 16 Go G7 128b
|180W
|Dispo
|RTX 5060
|GB206-250
|3 840
|8 Go G7 128b
|145 W
|Dispo
|RTX 5050
|GB206-300
|2 560
|8 Go G6 128b
|135 W
|Dispo
Bref, si vous avez snobÃ© une GeForce RTX 50 BOF en attendant sa dÃ©clinaison SUPER pour la fin dâ€™annÃ©e, il faut sans doute revoir vos plans : le printemps 2026 paraÃ®t dÃ©sormais lâ€™horizon le plus crÃ©dible.
09.10 updateâ€” hongxing2020 (@hongxing2020) September 10, 2025
RTX50 SUPER series delay â€¦????
