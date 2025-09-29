Les GeForce RTX 50 SUPER, un mirage qui sâ€™Ã©loigne encore

Jusquâ€™Ã celle-ci, notre derniÃ¨re bafouille au sujet des GeForce RTX 50 SUPER remontait Ã juillet. Au-delÃ de la tangibilitÃ© de telles cartes, assumÃ©e par tous, le billet portait plutÃ´t sur leur date de lancement. TweakTown, citant leurs propres sources, avanÃ§aient une mise Ã dispo avant NoÃ«l. Nous nâ€™avions pas couvert lâ€™avant-dernier codicille calendaire, mais hongxing2020, un leaker proche de certains AIB, avaient objectÃ© que les RTX 50 SUPER dÃ©barqueraient finalement en 2026. Sâ€™il ne donnait pas de date prÃ©cise, dâ€™aucuns envisageaient alors une officialisation lors du CES 2026, suivie d'une commercialisation rapide. Tout ce qui prÃ©cÃ¨de vient dâ€™Ãªtre balayÃ© par une publication de Benchlife.

RTX 50 Series SUPER : pluÃ´t fin T1, dÃ©but T2 ?

Notre confrÃ¨re entrevoit une sortie Â« probable Â» des GeForce RTX 50 SUPER Â« entre mars et mai 2026, plutÃ´t qu'au CES 2026 Â». Mais la source prÃ©cise quâ€™Ã ce stade, aucun partenaire AIB n'a reÃ§u de notification formelle concernant ces modÃ¨les. Quâ€™en consÃ©quence, il est impossible de dÃ©terminer avec certitude la date de lancement.

RÃ©sumÃ© : en dehors de quelques cadres de NVIDIA, personne ne sait. Mais il faut apparemment faire le deuil de cette mirifique GeForce RTX 5080 SUPER saupoudrÃ©e de quelques Go de VRAM supplÃ©mentaires que vous espÃ©riez trouver sous le sapin â€” du moins, sous celui de NoÃ«l 2025.

CÃ´tÃ© spÃ©cifications, le pressentiment gÃ©nÃ©ral est que la mise Ã jour permettra une augmentation de la quantitÃ© de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e. Les GeForce RTX 5080 SUPER et RTX 5070 Ti SUPER passeraient Ã 24 Go de GDDR7, quand la GeForce RTX 5070 SUPER monterait Ã 18 Go. Ce tour de magie rÃ©sulterait du remplacement des modules 2 Go par des 3 Go. Par contre, câ€™est beaucoup plus flou pour les ajustements au niveau des cÅ“urs CUDA (enfin, des SM). Au regard du brouillard qui entoure cette gamme, les dÃ©duire relÃ¨verait de la prescience.

Carte GPU CÅ“urs CUDA VRAM TGP Statut RTX 5090 GB202-300 21 760 32 Go G7 512b 575 W Dispo RTX 5080 SUPER* GB203-450 10 752 24 Go G7 256b 415 W FantasmÃ©e RTX 5080 GB203-400 10 752 16 Go G7 256b 360 W Dispo RTX 5070 Ti SUPER* GB203-350 8 960 24 Go G7 256b 350 W FantasmÃ©e RTX 5070 Ti GB203-200 8 960 16 Go G7 256b 300 W Dispo RTX 5070 SUPER* GB205-400 6 400 18 Go G7 192b 275 W FantasmÃ©e RTX 5070 GB205-300 6 144 12 Go G7 192b 250 W Dispo RTX 5060 Ti GB205-300 4 608 8 / 16 Go G7 128b 180W Dispo RTX 5060 GB206-250 3 840 8 Go G7 128b 145 W Dispo RTX 5050 GB206-300 2 560 8 Go G6 128b 135 W Dispo

Bref, si vous avez snobÃ© une GeForce RTX 50 BOF en attendant sa dÃ©clinaison SUPER pour la fin dâ€™annÃ©e, il faut sans doute revoir vos plans : le printemps 2026 paraÃ®t dÃ©sormais lâ€™horizon le plus crÃ©dible.