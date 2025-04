GeForce RTX 5060 Ti : avalanche de scores 3DMark, toujours la douche froide

C’est peut-être le dernier leak du genre avant l’officialisation des GeForce RTX 5060 Ti (prévue demain). Après des résultats plutôt décevants sur Geekbench partagés en fin de semaine dernière, en voici de nouveaux issus de 3DMark — et ils ne sont guère plus flatteurs.

Une RTX 5060 Ti Hatsune Miku montrée par Tony Yu (ASUS) sur Bilibili

Pas de modèles 8 Go testés ?

Ces benchmarks ont été directement publiés par VideoCardz, qui se définit comme la source d’origine. On peut supposer que nos confrères tiennent ces données de testeurs ayant actuellement la carte en main. En moyenne, la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go se montre 20 % plus performante que la RTX 4060 Ti dotée de la même quantité de mémoire. Quant à la RTX 5070, elle affiche une avance moyenne de 33 %.

Au-delà des chiffres, un point notable concerne la version 8 Go de la RTX 5060 Ti. D’après VideoCardz, citant « certains testeurs », NVIDIA a expressément demandé à ses partenaires de ne pas fournir ces modèles pour les tests. Il est donc peu probable que vous ayez une vision complète des performances de cette déclinaison lors de sa mise en vente.

En plus de l’accueil critique, l’autre point à surveiller sera la réception commerciale de ces RTX 5060 Ti. En France, la RTX 5070 est trouvable à partir de 649 euros. Au Royaume-Uni, certaines cartes s’affichent même en dessous du MSRP. Une situation qui pousse notre confrère de THUS à écrire dans un article « qu'il y a une limite au prix que les gens sont prêts à payer pour une simple mise à niveau d’une RTX 4070 Super » ; ou pour ce minimum syndical, pour reprendre les mots de notre test. Il n’y a certes par eu de RTX 4060 Ti Super, mais sur la base des résultats partagés jusqu'ici, le bond générationnel ne saute pas non plus aux yeux.

Nonobstant, selon la dernière enquête Steam, les RTX 4060 Ti et 3060 Ti sont légèrement plus populaires que la RTX 3070 (elles occupent respectivement les 5e, 6e et 8e places) et davantage que la RTX 4070 (11e). Cela dit, les séries X060 restent historiquement les plus prisées des joueurs. La version Blackwell de cette gamme devrait arriver d’ici quelques semaines. Reste à voir si les 8 Go de la RTX 5060 représenteront un frein pour cette génération et inciteront davantage de joueurs à se tourner vers le modèle supérieur.

Comme promis, voici les scores compilés par VideoCardz. La configuration de test n’est pas précisée, mais on peut espérer que les comparaisons impliquent une certaine équité.