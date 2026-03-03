MSI habille ses RTX 5070 à la mode World of Warcraft, avec des modèles Light et Void 

Disponible en Amérique du Nord depuis le 23 novembre 2004 (février 2005 en Europe), World of Warcraft n’a sans doute plus la popularité d’antan, mais reste un mastodonte du MMORPG : il rassemblerait toujours quelque 11 millions de joueurs mensuels à en croire Dextero (le site recense pas moins de 163,5 millions de joueurs depuis la sortie, bien loin devant les 70,1 millions de FINAL FANTASY XIV ou les 64,9 millions d’Old School RuneScape). À l’évidence, la production de Blizzard Entertainment est également toujours digne de collaborations avec des marques de GPU, comme le confirment les cartes NVIDIA GeForce RTX 5070 World of Warcraft : Midnight Special Edition lancées par MSI.

Les troix W

Ce n’est pas la première fois que la Micro-Star International (MSI) hybride une GeForce de ce rang avec le jeu de Blizzard. En 2024, pour les vingt ans de WoW, elle avait dégainé une GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION. Deux ans plus tard, ce sont donc deux GeForce RTX 5070 qui se travestissent à la mode Warcraft. La marque taïwanaise propose depuis le 2 mars, dans le monde entier, des éditions Light et Void. D’après le communiqué, elles « donnent vie aux forces légendaires d’Azeroth grâce à des performances de pointe et une narration visuelle immersive ».

Nous nous déchargeons du charabia qui va suivre. À plus forte raison parce que nous ne sommes pas familiers avec l’univers de World of Warcraft. Alors certainement moins à l’attention des néophytes que nous sommes qu'aux aficionados, MSI raconte que « ces deux éditions annoncent le retour sur les terres elfiques de Quel'Thalas, où le destin d’Azeroth est suspendu entre la Lumière et le Vide. L’édition Void incarne la Tempête du Vide naissante grâce à ses lignes audacieuses et nettes, ainsi qu’à ses éléments visuels imprégnés d’ombres qui reflètent la puissance implacable des ténèbres. Les variations de RGB et les détails complexes de sa surface évoquent la montée en puissance de l’énergie du Vide. Elle est dédiée à ceux qui embrassent les ombres, marchent aux côtés de Xal’Atath ou utilisent les pouvoirs du Vide contre leurs ennemis. L’édition Light, quant à elle, reflète l’héritage rayonnant d’Azeroth, avec des accents lumineux et des détails raffinés symbolisant l’espoir, le renouveau et la force durable de la Lumière. Ses lignes épurées et ses éléments visuels lumineux représentent la résurgence de Quel’Thalas, alors que l’Armée de la Lumière se défend contre l’invasion du Puits de soleil. Ces deux cartes permettent ainsi aux joueurs de choisir leur allégeance, qu’ils soient attirés par la force dévorante du Vide ou guidés par la Lumière ».

Maintenant que vous avez choisi votre allégeance et même si vous n’avez possiblement plus qu’une envie, celle de relancer WoW, revenons sur des terres qui nous sont davantage familières. Sous leurs belles peintures, ces cartes exploitent un système de refroidissement TRI FROZR 4 de MSI. Solution que nous avons pu jauger sur pièce avec la MSI RTX 5060 Ti Gaming TRIO OC testée en octobre dernier, et qui est un peu surdimensionnée pour les 180 W de TGP de cette référence. A priori, les ailettes Wave Curved 4.0 / Antégrades 2.0, les caloducs carrés, la plaque de base en cuivre nickelé et la plaque arrière métallique vantés par MSI seront ici plus adaptés pour réfréner les ardeurs du GB205 d’une carte soutirant 250 W. Xal’Atath et Quel’Thalas ne devraient ainsi pas cramer sous la pergola.

Nom marketing GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC Nom du modèle G507012WMLEC G507012WMVEC GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Fréquences du GPU 2625 MHz (Performance Extrême, MSI Center), 2610 MHz (Boost) 2625 MHz (Performance Extrême, MSI Center), 2610 MHz (Boost) Cœurs CUDA 6144 6144 Mémoire 12 Go GDDR7 12 Go GDDR7 Vitesse de la mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bus mémoire 192 bits 192 bits Sorties 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b Consommation 250 W 250 W Connecteur d’alimentation 1x 16 broches (alimentation ATX 3.1 recommandée) 1x 16 broches (alimentation ATX 3.1 recommandée) Alimentation recommandée 650 W 650 W Dimensions 338 x 140 x 50 mm 338 x 140 x 50 mm Poids carte 1187 g 1187 g Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16

Ces cartes graphiques MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070 Light Edition et Void Edition sont donc disponibles dans le monde entier depuis le 2 mars 2026, en quantité limitée (sans que nous connaissions le nombre d’unités). Comme le souligne MSI, elles représentent, pour les joueurs et les collectionneurs, une « occasion unique de posséder un morceau de la légende en constante évolution d’Azeroth, où technologie et fantasy se rencontrent ». Après tout, sur un marché surchargé comme celui des cartes graphiques dédiées, c'est un moyen de se démarquer comme un autre.

Si vous êtes sensibles à cet argumentaire, et plus généralement à ce storytelling autour du matériel, vous trouverez ces deux références chez plusieurs détaillants, parmi lesquels LDLC. Chez ce dernier, les deux cartes sont affichées au même tarif de 829,95 euros. Le code PUISSANCE octroie une remise de 8 %, pour un prix à la caisse de 763,55 euros.

La bande-annonce de World of Warcraft: Midnight pour terminer :