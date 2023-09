Les RX 7800 XT & RX 7700 XT sortent du bois : des performances (presque) Ã  la hauteur

Elles sont arrivées... Sans se presser. Seulement quelques jours après leur annonce lors du Gamescom 2023, les éditeurs samplés pour le moins tardivement sont autorisés à publier les résultats des séances de torture ayant subit ces pauvres GPUs nouveaux nés. Il faut dire qu'ils sont attendu de pieds fermes, d'une part parce qu'elles sont très en retard, d'autre part parce que la génération suivante risque bien d'être en demie teinte sur RDNA4 ou en tout cas castrée de ses références les plus pêchues, et surtout parce que leur arrivée signifie enfin un peu de concurrence, toujours seine pour ce qui touche à la guerre des prix.

RX 7800 XT au design de référence : 2 x 83mm axiaux, 26,5 cm & 2,5 slots

dans mon rad' RX 7800 XT RX 6800 XT RX 7700 XT RX 6700 XT GPU Navi 32 XT

RDNA 3

chiplet 1x GCD 4x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 21 XT

RNDA 2

monolithique

TSMC N7P Navi 32 XL

RDNA 3

chiplet 1x GCD 3x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 22 XT

RDNA 2

monolithique

TSMC N7P ALUs 7680 / 60 CUs / 120 AIs 4680 / 72 CUs 6912 / 54 CUs / 108 AIs 2560 / 40 CUs ROPs 96 128 96 64 Fréquences

GPU base / boost

gDDR6 + bus 2124 / 2430 MHz

19.5 Gbps / 256-bit 2015 / 2250 MHz

16 Gbps / 192-bit 2171 / 2544 MHz

18 Gbps / 192-bit 2424 / 2581 MHz

16 Gbps / 192-bit Mémoire

+ bande passante 16 Go

624 Go/s 16 Go

512 Go/s 12 Go

432 Go/s 12 Go

384 Go/s Infinity Cache 64 Mo 128 Mo 48 Mo 96 Mo Patate FP32 37.3 TFLOPS 18,6 TFLOPS 35 TFLOPS 12,4 TFLOPS TBP 263 W 300 W 245 W 230 W lancement

+ douille 06/09/2023

549 € 11/2020

649 € 06/09/2023

489 € 03/2021

479 €

Bon, ce n'est pas tout ça, mais ce qui nous intéresse ici ce sont les performances de ces GPUs. La promesse des rouges c'était une RX 7800 XT flanquant une raclée bien méritée à la RTX 4070 & son AD104, tandis que la mission de la RX 7700 XT était de dévorer toute crue la 4060 Ti & son AD106, figure de proue de l'offre chez les verts, même si la variante 16 Go peine à convaincre.

Pour cela, les nouvelles venues s'appuient sur le GPU Navi32, petit frère du Navi 31 de conception chiplet similaire, mais moins complexe aboutissant à un GCD 100 mm² moins gros que son pas trop bien aimé ainé, soit 200 mm². Vous pouvez toujours retrouver les détails architecturaux propres à RDNA 3 et au Navi 31 dans notre papier consacré. Pas de surprises du côté fréquences qui ne progressent pas ou peu, il semble donc qu'un die shrink ne soit pas au rendez-vous sur Navi 32.

Le PCB de la 7800 XT de référence commenté par Igor's Labs

La bonne tenue de la carte de référence reste de mise sur la 7800 XT, avec des fréquences moyennes enregistrées sur banc d'environ 2370 MHz conformes aux specs données en amont, mais qui restent sages compte tenu de la limite de puissance de la carte fixée à 263 W ; le tout dans un silence assez appréciable — moins bon que sur les 7900 — et un GPU qui ne dépasse pas les 78 °C en charge dans une tour normalement ventilée, sachant que le hotspot est fixé à 90 °C et le throttling à 110 °C. La 7700 XT, sur un modèle de carte custom, en revanche s'exprime nettement plus avec une moyenne mesurée dépassant les 2500 MHz. Cela nous donne en termes d'efficacités énergétiques une bonne élève avec la 7800 XT et un moins bon avec la 7700 XT : le niveau de performance par watts reste en retrait face à la génération Ada, et recule même pour ce qui est de la 7700 XT. En l'absence de carte MBA, on s'attend à des modèles issus d'AIB exempts de reproches pour animer Navi 32 XL ; les tests répondront à cette question (en espérant bientôt le retour des nôtres !).

Justement, ces performances ? En rastérisation, la 7800 XT s'affiche + 4 % devant sa cible en QHD, + 5% en UHD et joue à jeu égal en FullHD. Des chiffres forcément moins flatteurs lorsqu'il s'agit d'envoyer quelques lancers de rayons, avec une 7800 XT en retrait de - 7% en QHD+RT, de - 5% en UHD+RT et - 9% en FullHD+RT. Face à son aïeule de gamme la 6800 XT, Navi 32 XT la devance de seulement + ~6 %.

La 7700 XT quant à elle, face à une 4060 Ti (8 Go), est 20 % plus rapide en QHD, et 18 % plus rapide en FullHD. Une belle tendance contrariée ray tracing activé, qui qui laisse le Navi 32 XL 10% devant en QHD+RT, et peu ou prou la même chose en FullHD+RT. Et par rapport à son ancêtre de gamme, on est + ~30 % face à une 6700 XT.

Les promesses sont ainsi presque tenues, les cartes sont bien calibrées pour leurs segments dont la cible principale reste le QHD, mais la 7800 XT déçoit et aurait du s'appeler RX 7800, plutôt que RX 7800 XT, qui entame de fait plutôt mal sa carrière surtout en l'absence des fonctionnalités annoncées, telles le FSR 3, mais pas encore disponibles, sans que l'on sache là encore à quel niveau de pertinence il se situera face au DLSS 3 / 3.5. Une offre au final en cohérence de la génération RDNA 3 avec ses avantages (quantité de VRAM, performances en rastérisation) et ses inconvénients (efficacité, ray tracing, super sampling) et une 7700 XT plus intéressante que la 4060 Ti... Tant que celle-ci n'opère pas une volte-face tarifaire, ce qui va arriver dans un laps de temps assez court. AMD devra y répondre en conséquence pour garder sa RX 7700 XT sans concurrence opposable frontalement, qui est la carte la plus notable de ce lancement. (sources : AMD, Igor's Lab, Computerbase)