Référence • GeForce RTX 5070 Ti

Après la RTX 5090, hors de prix, et la RTX 5080, qui apporte assez peu d’améliorations par rapport à la RTX 4080 Super, c’est au tour de la RTX 5070 Ti de pointer le bout de son nez, tandis que la RTX 5070 « tout court » est attendue pour le 5 mars prochain.

Nous ne vous refaisons pas la présentation de l’architecture Blackwell. Sinon, toutes les informations essentielles pour appréhender cette GeForce RTX 5070 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

RTX 5080 RTX 5070

Ti RTX 5070 RTX 4080 Super RTX 4070

Ti Super RTX 4070

Ti Architecture GB203 GB203 GB205 AD103 AD103 AD104 Processus de gravure TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 5N TSMC 5N TSMC 5N Transistors (milliards) 45,6 45,6 31 45,9 45,9 35,8 Surface die 378 378 263 379 379 294 SMs / CUs / Xe-Cores 84 70 48 80 66 60 GPU Shaders (ALUs) 10752 8960 6144 10240 8448 7680 Cœurs Tensor 336 280 192 320 264 240 Cœurs Ray Tracing 84 70 48 80 66 60 Render Output Units 128 128 64 112 96 80 Texture Mapping Units 336 280 192 320 264 240 Fréquence Boost GPU (MHz) 2617 2452 2510 2550 2610 2610 Vitesse mémoire (Gbit/s) 30 28 28 23 21 21 VRAM (Go) 16 16 12 16 16 12 Bus mémoire (bits) 256 256 192 256 256 192 Bande passante mémoire (Go/s) 960 896 672 736 672 504 L2 / Infinity Cache (Mo) 64 64 40 64 48 48 TFLOPS FP32 (Boost) 56,3 43,9 30,8 52,2 44,1 40.1 TBP (watts) 360 300 250 320 285 285 Lancement Jan 2025 Fév 2025 Mar 2025 Jan 2024 Jan 2024 Jan 2023 Prix de lancement

MSRP 999 $

1179 € 749 $

885 € 549 $ 999 $ / € 799 $ / € 799 $ / €

Contrairement a ce que vous pourriez penser, non, il ne s’agit pas d’une nouvelle itération pour le segment milieu de gamme — plus si milieu que ça d’ailleurs. Alors que le GB204 sera inauguré avec la RTX 5070, cette fois comme pour la RTX 5080, on profite du GB203 : toujours interfacé avec un bus mémoire de 256-bit et donc toujours "seulement" 16 Go de mémoire graphique. La différence avec la grande sœur est à chercher du côté des unités désactivées et du TDP. De 84 SM, on passe à 70, soit une baisse de 16%, qui impacte l’ensemble des unités de calculs, RTcores et ROPs inclus. La fréquence de base de tout ce beau monde ne change pas, mais les fréquences Boost et mémoire sont réduites de 6%. Tout ceci avec une consommation de l’ordre de 280 à 300W en jeux, contre 350 à 380 W pour la RTX 5080.

La comparaison avec la RTX 4070 Ti Super est également intéressante, puisque malgré un GPU bridé, la nouvelle venue se permet de devancer son ancêtre sur tous les plans : +6% d’unités de calcul, -6% de fréquence Boost, et une bande passante mémoire qui progresse de 33%.

Un gain en bande passante qui permet de déposer la RTX 4080 Super, bien que celle-ci conserve l'avantage de la puissance de calcul, en tout cas sur le papier.

Comparaison entre RTX 5070 Ti et RTX 4070 Ti par NVIDIA. Un premier aveu d'échec ?

Avant de passer aux performances « objectives », un mot sur la communication Nvidia : la marque annonce des gains de l’ordre de 15% en RT ou en DLSS par rapport à la RTX 4070 Ti (attention, pas la variante Super), et se contente à ce sujet de 2 jeux (Resident Evil 4 et Horizon Forbidden West). Le reste du panel est composé de jeux en DLSS4, et Nvidia affiche alors des gains de l’ordre de 100%, et même 200% dans Indiana Jones and the Great Circle, le tout en 1440p. Tout porte donc à croire que le gain absolu est relativement limité et que la marque compte surtout sur l’activation du DLSS4 afin de différencier cette carte de l’ancienne génération.

Jeu égal avec la RTX 4080 Super en RT

Comme l'analyse théorique pouvait le laisser penser, la RTX 5070 Ti se rapprochent dangereusement de la RTX 4080 Super. Cette dernière conserve une légère avance de 5% en rastérisation, mais en ray-tracing, les deux cartes font jeu égal. Une contre-performance de l'ancienne carte qui s'explique à la fois par le gain en bande passante et les progrès des RTcores des RTX 50 par rapport aux RTX 40.

Par rapport à la RTX 4070 Ti Super, la nouvelle venue apporte environ 10% de performances, et plutôt 15% en ray-tracing. Le tout pour un tarif en baisse. Donc à strictement parler, il n'y a pas vraiment à se plaindre.

Pas non plus de raison pour les anciens clients Nvidia de se sentir floués puisque les 3 itérations (RTX 40, RTX 40 Super et RTX 50) se sont succédé avec 12 mois d'intervalle entre chaque. Mais nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.

Point de RTX 5070 Ti FE

Vous ne rêvez pas, point de Founder's Edition pour cette RTX 5070 Ti. À vrai dire, la disponibilité ou non de variante FE se rapproche plus de la loterie que d'explications rationnelles. Pourtant, on pourrait imaginer qu'un simple relooking du refroidissement des RTX 5080 Super aurait suffi. Mais ce n'était à priori pas du gout de Nvidia. Les plus pessimistes se diront que, pour Jensen, une carte à moins de 1000 € ne mérite finalement pas plus d'attention que cela. Autant se reposer sur les partenaires et leur laisser quelques miettes. Dommage, puisque vu les prouesses du refroidissement FE sur la RTX 5090, on aurait pu imaginer une RTX 5070 Ti FE ultra compacte.

La moins pire des RTX 50, pour l'instant

Tarif réduit par rapport à la génération précédente, performances qui chatouillent l’ancien modèle supérieur, et un gain de 10 à 15% par rapport au modèle qu’elle remplace. Cette RTX 5070 Ti semble bien née. A fortiori si on la compare à ses 2 grandes sœurs, les RTX 5090 et RTX 5080, qui peinent à convaincre.

Un rapide graphe permet de visualiser ce retour dans le rang, un peu plus cohérent avec un positionnement milieu de gamme +. Il est possible que ce soit en partie dû aux annonces AMD, qui ont semblé prendre Nvidia de court, et ont pu impliquer quelques ajustements de dernière minute. Ou alors la marque est simplement consciente que tout le monde n’a pas de porte-monnaie illimité. Quoi qu’il en soit, si on est loin d’un rapport performances/prix à s’en décrocher la mâchoire, pour une fois, il y a des éléments qui permettent de se réjouir. (Sources : CDH un peu quand même hein, TechpowerUP, ComputerBase, PCGH)