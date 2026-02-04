Loongson 3B6000, le processeur chinois face aux Ryzen et Core

Phoronix nous livre régulièrement des tests inaccoutumés ; celui du processeur Loongson 3B6000 en est une illustration. Ce nom vous est sans doute familier, bien qu’il soit rare, pour ne pas dire fantasmagorique, d’espérer croiser l’un de ses représentants hors de Chine. Et pour cause : comme nous l’écrivions en 2022, dans le cadre d’un Chips Act à la sauce chinoise, le gouvernement aurait interdit l’exportation de toutes les puces de la famille Loongson. À l’évidence, nous ne perdons pas grand-chose au stade de développement actuel.

C'est l'intention qui compte

Nos confrères ont soumis ce processeur 3B6000 à 12 cœurs / 24 threads à une large batterie de benchmarks sous Linux. L’auteur indique avoir obtenu son exemplaire par l’intermédiaire de la Loongson Hobbyists Community. Il lui a été fourni avec une carte micro-ATX 3B6000x1-7A2000x1-EVB, dotée de deux emplacements DIMM (l'examen implique 64 Go de DDR4-3200), d’un slot M.2, de deux ports PCIe x16 et d'un x4, de quatre SATA et de quelques ports USB. Le GPU intégré prend en charge des sorties HDMI et VGA. Vous l’avez vu sur la photo, c’est du sommaire ; nous sommes loin des conceptions ornementées et surchargées dont les constructeurs taïwanais nous abreuvent.

La moyenne des résultats est révélatrice : le 3B6000 n’échappe à la dernière place que grâce à la présence du Raspberry Pi 500+. Le processeur affiche des performances moyennes environ trois fois inférieures à celles du Ryzen 5 9600X.

Ce n’est guère surprenant. D’abord parce que ses compétiteurs sont le top d’Intel et d’AMD actuellement. Or, aux dires de sa conceptrice, l’architecture CPU LA664 atteindrait un niveau d’IPC comparable à celui de Zen 3. La fréquence plafonnant à 2,2 GHz enfonce le clou, en réduisant mécaniquement le nombre d’instructions traitées par seconde. À ce propos, le test stipule qu’il « n’existe à ce stade aucun support sous Linux permettant d’exposer la consommation électrique du processeur, ce qui empêche toute comparaison précise de la consommation du Loongson 3B6000 avec celle des processeurs AMD Ryzen et Intel Core ». Un simple wattmètre aurait pu donner une idée de la chose, mais nous ne connaissons pas les conditions de test. Quoi qu’il en soit, pour revenir aux réserves du début du paragraphe, Phoronix prévoit d’autres examens incluant des puces plus anciennes, dont des Ryzen 5000.

Par ailleurs, le 3B6000 n’accuse pas un retard aussi marqué dans tous les tableaux. Il égale le Ryzen 5 9600X dans C-Ray 2.0, par exemple, ou encore le Core Ultra 5 245K dans OpenSSL 3.6. Il vient même titiller le Core Ultra 9 285K dans QuickSilver 20230818 (un benchmark CPU fortement multithreadé qui met en difficulté les architectures hybrides d’Intel mais distingue les Ryzen). À l'inverse, le Raspberry Pi 500 est parfois meilleur.

Dans tous les cas, l’architecture LoongArch64 accuse encore plusieurs générations de retard face aux conceptions x86 d’AMD et d’Intel. Reste que la volonté de la Chine est avant tout de développer son indépendance. Ce, afin d'avoir la main sur certaines fonctionnalités de sécurité — ou encore d’axer le développement sur des charges de travail spécialisées.